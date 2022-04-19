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≡ Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44041
Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
Отправлено: 19.04.22 - 22:32
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Костанаец не только вызвал полицию, чтобы зафиксировать акт повреждения своего автомобиля, но и записал видео с обращением к акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1033
Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...
Отправлено: 19.04.22 - 22:32
#1
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Оно, как!?
Глаза если дома забыл, надо было не то что 02, но сразу в ООН по правам человека обращение оформлять!
Оне сразу приедут в голубом вертолёте, и бесплатно покажут заявителя в кино!
:-o
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1225
Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...
Отправлено: 19.04.22 - 22:35
#2
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Да дороги вообще жесть. Баймагамбетова вся убитая на всём протяжении. Герцена - особенно на кольцах. Орджоникидзе испортили, заделывать никто не торопится. Практически на всех дорогах колейность. Лермонтова только недавно ремонт был, вся в буграх. Список бесконечный. Постоянно приходится объезжать неправильные колодцы. Даже если предположить, что будут ремонтировать дороги, то всё равно нет никакой уверенности в качестве работ и в качестве приёмки этих работ.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9189
Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
Отправлено: 19.04.22 - 22:50
#3
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Так это наверное "вжатый полицейский" вместо лежачего. :lol:
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