Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...

Отправлено: - 22:35

Да дороги вообще жесть. Баймагамбетова вся убитая на всём протяжении. Герцена - особенно на кольцах. Орджоникидзе испортили, заделывать никто не торопится. Практически на всех дорогах колейность. Лермонтова только недавно ремонт был, вся в буграх. Список бесконечный. Постоянно приходится объезжать неправильные колодцы. Даже если предположить, что будут ремонтировать дороги, то всё равно нет никакой уверенности в качестве работ и в качестве приёмки этих работ.