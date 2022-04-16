Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Билборды про семью - пропаганда инцеста?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44041
Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 18:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кризис в бизнесе, уход всего и вся рекламных кампаний, в сети интернет, ударило не только по печатным СМИ, но и по рекламным агентствам сдающих в аренду билборды для наружной рекламы. И акиматы разместили по всем пустым местам социальную рекламу Семья-самое главное в жизни.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5210
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 18:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не понял, л чем речь, кто кого или с кем? Безобидная картинка и всего лишь...
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
812
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 19:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и тем не менее...
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
476
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 19:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Или всё таки пропаганда инцеста

у кого что болит, тот о том и говорит
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12261
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 20:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всей видимости автор поста не живёт трезво как предлагает ему билборд
Поэтому он ему так не понравился
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1033
Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 21:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То есть идёт пропаганда инцеста?

Както а где логика?
А может там пропаганда здорового образа жЫзни? Или наоборот, нетрадиционных связей?
Автор, обоснуй, а то Перепалка получается в новости!
:lol:
Цитата:
abaika95:
не живёт трезво

Так оно без поллитры грузинского пива, здесь только ты можешь по полочкам разложить. Может опять и здесь Путин или на разложении России найдешь знак?
:lol:
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4048
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 22:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Или может я загоняюсь

Так и есть или даже похоже больше на "Разнос"
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
540
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 17.04.22 - 10:27
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
логика слегка страдает при выводах кто есть кто на картинке и откуда они появились) хотя мне кажется автор чаще "троллит" в своих статьях, и потом просто смеется над нашим "серьезным" комментированием))
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15200
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 17.04.22 - 13:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У психотерапевта.
-Больной, я вам покажу картинки, а вы расскажете про ваши ассоциации.
Показывает квадрат на белом фоне.
Больной.
- Я вижу людей, которые занимаются любовью на кровати.
Врач показывает треугольник.
- Я вижу людей, который занимаются любовью в палатке.
Врач показывает круг.
- Я вижу людей, который занимаются любовью в бассейне.
- Да вы же извращенец. - Воскликнул психотерапевт.
- Нет доктор! Это вы извращенец! Откуда у вас такие картинки?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 17.04.22 - 13:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо хоть не зеленые человечеки..
Они самые опасные .
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
237
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 18.04.22 - 11:37
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну автор хотел обратить внимание на неправильную логику, но выразился не совсем понятно. В общем если авторы плаката хотели показать семью то по идее им нужно было указать в первом уровне не 1 человечка от которого все идет, а как минимум 2 пары, от которых идет общая пара от которой идет разветвление к примеру на 3 ребенка. В том виде который изображен действительно получается инцест. Если же авторы плаката скажут что разница между семьями обозначена цветом - то все равно родители имеет один и тот же цвет.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
812
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 18.04.22 - 21:58
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогу, эту тему можно обыграть в КВН, ну или в камеди
:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16113
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 18.04.22 - 22:12
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может автор нарисовать схематически Адама с Евой, а так же их детей и внуков? Но только чтобы без пропаганды инцеста получилось :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9189
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 19.04.22 - 22:47
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Или может я загоняюсь,//
Да не может а точно. зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате особенно, если её там нет. :lol: Просто цветные картинки, различные структуры семьи. Или может ещё что? :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS