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≡ Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44055
Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:19
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Сервис микрокредитования Creditplus по праву является одним из лучших в Казахстане. С его помощью можно быстро решить любую финансовую проблему в кратчайшие сроки. Он прост в использовании и доступен круглосуточно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24736
Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:19
#1
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Можно взять кредит, ещё и
на посудомоечную машину... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5215
Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:30
#2
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Один процент в день, то бишь триста шестьдесят годовых! Были какие то границы от центрального банка чтоб никто не переходил, однако этим не указ, они себя даже к финансовым организациям не относятМФО — являются небанковскими финансовыми структурами
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9223
Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:38
#3
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//В CreditPlus можно взять микрокредит онлайн на карту до 150 тысяч тенге на срок до 25 дней. Благодаря простой процедуре оформления получить деньги можно в течение 30 минут с момента обращения.//
я стесняюсь спросить, а зачем и кому нужен кредит - отсрочка, в 25-ть дней? Если я сегодня не могу купит, то что хочу, что изменится через 25-ть дней? Придёт ЗП? Ну а дальше, то что? ;-)

[Исправлено: elektron, 18.04.2022 - 15:39]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2213
Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 19.04.22 - 21:40
#4
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"С его помощью можно быстро решить любую финансовую проблему в кротчайшие сроки."
Эй, филолог! А "кротчайший" - это от слова "крот"?!
ПыСы. Редактура, которую мы заслужили...
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
419
Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 19.04.22 - 22:02
#5
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А "кротчайший" - это от слова "крот"?!

Спасибо, что сообщили. Ошибку исправили.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2213
Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 19.04.22 - 22:16
#6
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Цитата:
Rexyn:

Нема за шо.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1051
Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 19.04.22 - 22:43
#7
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Цитата:
drakon:
на посудомоечную машину...

Чтобы купить несколько хат в чб...
;-)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А "кротчайший" - это от слова "крот"?!

Не!
От слово кроткий.
:lol:
А и вообще, одне рекламу дают, другие ея пользуются
:-o
Синдбиос рекламщиков и жуликов.
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