Отправлено: - 22:43

drakon:

на посудомоечную машину...

Уже не ваш земляк:

А "кротчайший" - это от слова "крот"?!

Цитата:Чтобы купить несколько хат в чб...Цитата:Не!От слово кроткий.А и вообще, одне рекламу дают, другие еяСиндбиос рекламщиков и жуликов.