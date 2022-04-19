Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 15 из 15«1...131415
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:36
#211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гарячий творог?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:38
#212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выглядит вот так..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 18:44
#213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то в этом году первый раз вытаскиваю наш порше..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 18:52
#214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед рытьем лунок, посещаем вечернюю поликлинику на Уральской..
Какая она пустая, но у меня очередь тут..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 19:45
#215
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну начинаем..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 19:47
#216
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пойдет или нет глубина..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 20:15
#217
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, три лунки, пока камнями и скворечниками заполнили..

Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 20:18
#218
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну вот, три лунки, пока камнями и скворечниками заполнили..

Что сажать будете, там коммуникации никакие не проходят случайно?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 20:24
#219
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что сажать будете, там коммуникации никакие не проходят случайно?

Не знаю, спрашивал никто не знает, посажу так..
Две березы думаю обвислые и яблоню..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 21:46
#220
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и обязательное посещение супермагазина..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 21:49
#221
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муки выбора, для трех саженцев взял это..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 21:53
#222
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже и паски появляются, или куличи..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11058
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 21:55
#223
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картофель отменный и недорогой, вмего по 140..
Редкость..

Профайл
Страница 15 из 15«1...131415
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: elektron, Don Julio

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS