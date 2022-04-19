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≡ Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на 6 млн тенге передали в суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44038
Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на 6 млн тенге передали в суд в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 17:23
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20 человек, проживающих в областном центре, стали жертвами мошенницы. 33-летняя жительница города обманным путем присвоила более шести миллионов тенге. Потерпевшие написали заявление в северный отдел УП г. Костаная.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2515
Re: Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на...
Отправлено: 19.04.22 - 17:23
#1
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//обещала 17 знакомым мясо конины (согым)// - что это за зверь такой - конина?
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
415
Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на 6 млн тенге передали в суд в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 17:52
#2
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Цитата:
юля елиссева:
что это за зверь такой - конина?

Исправили, спасибо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11054
Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на 6 млн тенге передали в суд в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 17:57
#3
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Конина у нас всегда говорят..
Лошадина почему то не прижилось..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5210
Re: Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на...
Отправлено: 19.04.22 - 21:09
#4
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Я хочу знать имена и образы не чистых на руки граждан, толку что написали голую инфу. Возможно их узнают другие жертвы этих жуликов ....
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