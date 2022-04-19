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Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на 6 млн тенге передали в суд в Костанае
Обещала согым и оформляла кредиты - Дело о мошенничестве на 6 млн тенге передали в суд в Костанае
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