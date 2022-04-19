Прогноз на 5 дней
пасмурно+18°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 48% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 862 из 863«1...860861862863»
Ответить Новый топик
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:16
#12916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
потому растворять злобу тут уже не могу..

Предлагаю общий демарш.
Кидать сюда темы за НАШ общий город, наш дом.
И нас уже двое. Надо перебивать повестку.
Хватит, обрыдло
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:18
#12917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру, пишут какая-то, прости Господи, кукушка, дочь новорожденную жизни лишила. Нашли в пакете возле "Беркута".Следствие разбирается
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11050
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:32
#12918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Предлагаю общий демарш. Кидать сюда темы за НАШ общий город, наш дом.

Ну и начнут жаловаться, что перебиваешь им дискуссию..
Я это проходил много лет..
Кидаешь безобидные картинки, например яйца крашенные, как готовишь из, как красишь, как справляешь паску или пасху, пользователей это бесит и начинают в вопросах к редакции жаловаться..
Гораздо приятней спорить до упаду, со злостью и своими личными принципами, которому никому не позволишь переломить..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11050
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:34
#12919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не хочет быть белой вороной..
Наверно это самое страшное, быть другим..
Ну вот я и ушел отсюда с мирными темами..
А тут лучше не стало смотрю..
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:37
#12920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

С принципами?
Ещё есть на форумах по настоящему принципиальные?)
Я думаю таким нет времени и дела до всего этого.
Возьми того же Печенега.
Думаю поймёшь "о ком о чем"
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11050
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:40
#12921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ещё есть на форумах по настоящему принципиальные?) Я думаю

Ну в отдельных дискуссиях же..
Сам знаешь.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:42
#12922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это больше от безделия, корысти или излишнего самолюбия и гордыни.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11050
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:46
#12923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это больше от безделия, корысти или излишнего самолюбия и гордыни.

Вот потому надо пойти поработать во дворе..
На даче..
Накал снижается..
Ну или наоборот, там не с кем поговорить, копится..
Приходишь и говоришь - Слава Украине..
Ну а там дело техники..
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 17:56
#12924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда ты занят делом, любимым делом. Тем более связанным с трудом, праздные разговоры разводить вряд ли тяга будет)
Не досуг, братец)
Не до Слав, ни до Украин, сколь их там сейчас не надробят.

[Исправлено: Горожанин_kst, 19.04.2022 - 17:57]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11050
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:00
#12925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
праздные разговоры разводить вряд ли тяга будет)

Ну поговорить то хочется с кем то..
Ну не о цветах же или дизайне квартиры..
Что то надо..
Выпуливаешь - агрессия, война, зазывая таких же уставших с дач и гаражей..
Ну и потом довольный, что немного помял моск, идешь опять разминать мышцы..
Мне кажется это как то даже мотивирует организм к большей производительности..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:10
#12926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вот аргумент автора:Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.Пользователь сайта зеркалит - разворачивает этот аргумент и применяет его к самому автору. В дебатах и дискуссиях этот прием часто используется. Честный это прием или нет- второй вопрос. Но правил сайта он не нарушает.Я не разделяю позицию комментатора, но оснований для запрета здесь нет."
Если возникнут вопросы по поводу удаления, то можете смело ссылаться на эти слова!Это самый главный написал!Филолог.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:16
#12927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Предлагаю общий демарш.....
И нас уже двое.


а вы ужинаете в три часа часа ночи каждый день? какое пиво пьете по ночам? со вторым ночную программу согласовали? ваш демарш убежал трусливо отсюда. если что.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:18
#12928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для льющих тут крокодиловы слёзы:

Особенно уместен мотив слёзно-гражданский, с битиём себя пяткой в грудь за пожертвованные несчастные 5000.
ПыСы. Надеюсь, слово "несчастные" не нарушает правил форума?! А, Гафуров?
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:23
#12929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не интересют эти темы меня. От слова совсем.
Есть у них свой адепт)
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:29
#12930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но ещё больше, тотально,"не моё" постоянный @рач вокруг"Страны, которой нет". В который не просто флуд, практически все общение НГ свелось.
Все мы следим за событиями "там". Поддерживаем "своих".
Но может стоит это держать при себе? Нам, кустанайцам. Действительным, или бывшим.
Пора делать выводы из "их" ситуации.
Профайл
Страница 862 из 863«1...860861862863»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: drakon, Уже не ваш земляк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS