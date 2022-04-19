Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 18:10

"Вот аргумент автора:Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.Пользователь сайта зеркалит - разворачивает этот аргумент и применяет его к самому автору. В дебатах и дискуссиях этот прием часто используется. Честный это прием или нет- второй вопрос. Но правил сайта он не нарушает.Я не разделяю позицию комментатора, но оснований для запрета здесь нет."

Если возникнут вопросы по поводу удаления, то можете смело ссылаться на эти слова!Это самый главный написал!Филолог.