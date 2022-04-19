Горожанин_kst: Предлагаю общий демарш. Кидать сюда темы за НАШ общий город, наш дом.
Ну и начнут жаловаться, что перебиваешь им дискуссию.. Я это проходил много лет.. Кидаешь безобидные картинки, например яйца крашенные, как готовишь из, как красишь, как справляешь паску или пасху, пользователей это бесит и начинают в вопросах к редакции жаловаться.. Гораздо приятней спорить до упаду, со злостью и своими личными принципами, которому никому не позволишь переломить..
Горожанин_kst: праздные разговоры разводить вряд ли тяга будет)
Ну поговорить то хочется с кем то.. Ну не о цветах же или дизайне квартиры.. Что то надо.. Выпуливаешь - агрессия, война, зазывая таких же уставших с дач и гаражей.. Ну и потом довольный, что немного помял моск, идешь опять разминать мышцы.. Мне кажется это как то даже мотивирует организм к большей производительности..
"Вот аргумент автора:Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.Пользователь сайта зеркалит - разворачивает этот аргумент и применяет его к самому автору. В дебатах и дискуссиях этот прием часто используется. Честный это прием или нет- второй вопрос. Но правил сайта он не нарушает.Я не разделяю позицию комментатора, но оснований для запрета здесь нет." Если возникнут вопросы по поводу удаления, то можете смело ссылаться на эти слова!Это самый главный написал!Филолог.
Но ещё больше, тотально,"не моё" постоянный @рач вокруг"Страны, которой нет". В который не просто флуд, практически все общение НГ свелось. Все мы следим за событиями "там". Поддерживаем "своих". Но может стоит это держать при себе? Нам, кустанайцам. Действительным, или бывшим. Пора делать выводы из "их" ситуации.
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