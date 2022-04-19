Отправлено: - 14:25

abaika95:

Ктото видно возмущен что Костанай теперь не Кустанай) бегает мстит

Это наверно тот же террорист что написал на Стелле в 9 мкр "глобус костаная"



Цитата:Ну, по логике, он должен был написать "глобус кУстаная".