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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 14 из 15«1...12131415»
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Куратор темы: 111
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 21:32
#196
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Цитата:
Гога:
А чего ты меня спрашиваешь - то ??

Бывает, перепутал... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 14:07
#197
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Цитата:
111:
наш опять от нас убежал..

Марик, нашёл Амирку?... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2764
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 14:13
#198
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Цитата:
111:
Блин, наш опять от нас убежал..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 14:18
#199
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Цитата:
drakon:
Марик, нашёл Амирку

Нашли, скандал устроил, я его на себя уде взял и донес домой, дома катался по полу, хотел гулять, еще час истерил блин.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 14:19
#200
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Сегодня завтрак из того что было..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 14:21
#201
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Цитата:
Козлов я:

Была такая мысль.
Выбегает из квартиры, дерётся, неуправляемый когда злой .
Через года два три уже не смогу с ним..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 16:49
#202
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О, набрали красок немного..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 16:51
#203
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У нас Страстная неделя все таки, в эту неделю нельзя злословить, орать, желать войны..
Скоро будут покрашенные яйки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:00
#204
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Блин, хотел копать идти, дождик пошел..
НГ не соврала..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:01
#205
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Уже и лопату в ПКСК взял, свою то увез в Рудный ..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:21
#206
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Ливень..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:22
#207
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Жена во время ливня...

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:23
#208
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Цитата:
111:
Ливень..

А мне - придётся, сегодня поливать... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:24
#209
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А я высоты почему то уже боюсь, моя то кухарка нет..



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11042
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 17:27
#210
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На всякий пожарный как специальный военный корреспондент, фоткаю издалека..

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