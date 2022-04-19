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Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
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