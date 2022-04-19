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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 860 из 860«1...858859860
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
487
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:41
#12886
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Cписок

«База Данных» публикует полный список отправлений из офиса СДЭК в городе Мозыре 2 апреля 2022 года:
Практически весь груз отправлен в г. Рубцовск, Алтайский край. Самое крупное отправление (440.21 кг) было совершено Коваленко Евгением Евгеньевичем. Евгений Коваленко родился в селе Гилёвка Завьяловского района Алтайского края и проходил службу в войсковой части 6720 в должности командира первого разведвзвода разведывательной роты.

Интересно какая зарплата у командира .
Ошибался я значит .
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17061
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:48
#12887
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///«По имеющейся достоверной информации,
СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения
военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях
с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.
С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно
из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и
произвести демонстративный расстрел местных жителей»,
— говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество
журналистов из западных СМИ.
Их задачей будет распространить кадры провокаций и
обвинить в них российских военных.//

вот что такое реальный нацизм.
или фашизм.
это нелюди в киевской власти.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17061
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:55
#12888
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Цитата:
YESNO:
«База Данных» публикует полный список отправлений


брехня.
"база данных"- антироссийская контора
на деньги госдепа.
фейковый украинский центр с американскими инструкторами
работает на всю катушку.
лапшу с ушей снимите.

[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 14:59]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:55
#12889
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Цитата:
abaika95:
Но все догадались

что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)

Цитата:
abaika95:
Пару десятков и выходит

я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили"?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
487
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:58
#12890
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Цитата:
alex_60:
вот что такое реальный нацизм. или фашизм. это нелюди в киевской власти.

до некоторых не доходит . кто там по обе стороны
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17061
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:01
#12891
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Цитата:
YESNO:
до некоторых не доходит . кто там по обе стороны


да я вижу.

[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 15:04]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:02
#12892
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Чрезмерное употребление пива успешно избавляет человека от разума :-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17061
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:02
#12893
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повтор.

[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 15:03]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:02
#12894
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Цитата:
abaika95:
доказывая что Россия великая держава на форуме казахстанской газеты с доменом в Украине

А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.
Цитата:
111:


Такого низкопробного троллинга нет даже на самых помойных сайтах всемироной сети. Это уже самое дно, дальше нужно только копать. Откуда такая ненависть?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.04.2022 - 15:23]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12259
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:19
#12895
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Цитата:
lavprof:
что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)

Ну тут все догадались по уровню вашего диалога что вы учитель начальных классов
Цитата:
lavprof:
я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили

Так я про сумму и писал
В евро
Цитата:
гражданин СССР:
Чрезмерное употребление пива успешно избавляет человека от разума

Рад что вы поделились секретом того как вы провели прошлое лето и зиму
Цитата:
Маркс:
А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.

Российские или русскоязычные?
Или Наша газета принадлежит России?
Если русскоязычные то это История не надолго
Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве
Как уйдут последние носители уйдут и форумы,нет будут конечно мелкие чаты и форумы по интересам тех кто сейчас сбежит от путинской власти в казахстан но чтобы прям крупных форумов у них не будет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12259
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:21
#12896
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Цитата:
Маркс:
Это уже самое дно, дальше нужно только копать. Откуда такая ненависть?

Коммунистический Маркс оскорбился за христиан?

Вопрос на засыпку,депортация немцев Поволжья во время войны в Казахстан это благо или преступление СССР? Ведь все мы понимаем логику этой депортации,немцы при подходе германской армии сразу бы перешли на сторону Германии как было в гражданскую на Украине
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11021
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:26
#12897
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Цитата:
Маркс:
Откуда такая

Действительно, откуда хотелки к войне?
Почему вы за Войну с братским народом?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:26
#12898
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Цитата:
abaika95:
Так я про сумму и писал

что-то переоценили вашу "работу")) ну хоть знаем теперь, за сколько можно купить шелудивого кота))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24717
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:30
#12899
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Цитата:
abaika95:
,немцы при подходе германской армии сразу бы перешли на сторону Германии к

Ты, "Сидор", нас, не - трогай... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 19.04.2022 - 15:31]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:43
#12900
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Чрезмерное употребление "грузинского" пива лишает человека не только разума но и элементарной логики))
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