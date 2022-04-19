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≡ «Добро пожаловать в КСТАНАЙ» - Кто ответит за стелу на выезде в Тобыл?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44036
«Добро пожаловать в КСТАНАЙ» - Кто ответит за стелу на выезде в Тобыл?
Отправлено: 19.04.22 - 13:49
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На стеле в центре дорожного кольца на въезде-выезде в Тобыл из Костаная (рядом с магазином № 5) отвалились буквы «О» в слове «КОСТАНАЙ» с двух сторон. «НГ» попыталась найти госорган, который должен вернуть буквы на место.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24717
Re: «Добро пожаловать в КСТНАЙ» - Кто ответит за стелу на выезде...
Отправлено: 19.04.22 - 13:49
#1
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Сами, буквы - отвалтлтсь? Или помогли?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12259
Re: «Добро пожаловать в КСТНАЙ» - Кто ответит за стелу на выезде...
Отправлено: 19.04.22 - 13:57
#2
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Ктото видно возмущен что Костанай теперь не Кустанай) бегает мстит
Это наверно тот же террорист что написал на Стелле в 9 мкр "глобус костаная"
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1989
Re: «Добро пожаловать в КСТНАЙ» - Кто ответит за стелу на выезде...
Отправлено: 19.04.22 - 14:25
#3
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Цитата:
abaika95:
Ктото видно возмущен что Костанай теперь не Кустанай) бегает мстит
Это наверно тот же террорист что написал на Стелле в 9 мкр "глобус костаная"

Ну, по логике, он должен был написать "глобус кУстаная".
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8432
«Добро пожаловать в КСТАНАЙ» - Кто ответит за стелу на выезде в Тобыл?
Отправлено: 19.04.22 - 15:26
#4
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Цитата:
В конце марта

Что-то поздно опомнились. Эти буквы оторваны еще прошлым летом.
22 июня 2021 г



Ответ акимата: я-не я и буква не моя)

[Исправлено: yudjin, 19.04.2022 - 15:43]
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