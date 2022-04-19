Отправлено: - 15:19

lavprof:

что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)

lavprof:

я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили

гражданин СССР:

Чрезмерное употребление пива успешно избавляет человека от разума

Маркс:

А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.

Цитата:Ну тут все догадались по уровню вашего диалога что вы учитель начальных классовЦитата:Так я про сумму и писалВ евроЦитата:Рад что вы поделились секретом того как вы провели прошлое лето и зимуЦитата:Российские или русскоязычные?Или Наша газета принадлежит России?Если русскоязычные то это История не надолгоПостепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространствеКак уйдут последние носители уйдут и форумы,нет будут конечно мелкие чаты и форумы по интересам тех кто сейчас сбежит от путинской власти в казахстан но чтобы прям крупных форумов у них не будет