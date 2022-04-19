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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 487
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:41
«База Данных» публикует полный список отправлений из офиса СДЭК в городе Мозыре 2 апреля 2022 года:
Практически весь груз отправлен в г. Рубцовск, Алтайский край. Самое крупное отправление (440.21 кг) было совершено Коваленко Евгением Евгеньевичем. Евгений Коваленко родился в селе Гилёвка Завьяловского района Алтайского края и проходил службу в войсковой части 6720 в должности командира первого разведвзвода разведывательной роты.
Интересно какая зарплата у командира .
Ошибался я значит .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:48
///«По имеющейся достоверной информации,
СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения
военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях
с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.
С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно
из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и
произвести демонстративный расстрел местных жителей»,
— говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество
журналистов из западных СМИ.
Их задачей будет распространить кадры провокаций и
обвинить в них российских военных.//
вот что такое реальный нацизм.
или фашизм.
это нелюди в киевской власти.
СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения
военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях
с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.
С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно
из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и
произвести демонстративный расстрел местных жителей»,
— говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество
журналистов из западных СМИ.
Их задачей будет распространить кадры провокаций и
обвинить в них российских военных.//
вот что такое реальный нацизм.
или фашизм.
это нелюди в киевской власти.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:55
Цитата:
брехня.
"база данных"- антироссийская контора
на деньги госдепа.
фейковый украинский центр с американскими инструкторами
работает на всю катушку.
лапшу с ушей снимите.
[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 14:59]
YESNO:
«База Данных» публикует полный список отправлений
«База Данных» публикует полный список отправлений
брехня.
"база данных"- антироссийская контора
на деньги госдепа.
фейковый украинский центр с американскими инструкторами
работает на всю катушку.
лапшу с ушей снимите.
[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 14:59]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:55
Цитата:
что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)
Цитата:
я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили"?
abaika95:
Но все догадались
Но все догадались
что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)
Цитата:
abaika95:
Пару десятков и выходит
Пару десятков и выходит
я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили"?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 487
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 14:58
Цитата:
до некоторых не доходит . кто там по обе стороны
alex_60:
вот что такое реальный нацизм. или фашизм. это нелюди в киевской власти.
вот что такое реальный нацизм. или фашизм. это нелюди в киевской власти.
до некоторых не доходит . кто там по обе стороны
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:01
Цитата:
да я вижу.
[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 15:04]
YESNO:
до некоторых не доходит . кто там по обе стороны
до некоторых не доходит . кто там по обе стороны
да я вижу.
[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 15:04]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:02
Чрезмерное употребление пива успешно избавляет человека от разума
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:02
повтор.
[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 15:03]
[Исправлено: alex_60, 19.04.2022 - 15:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:02
Цитата:
А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.
Цитата:
Такого низкопробного троллинга нет даже на самых помойных сайтах всемироной сети. Это уже самое дно, дальше нужно только копать. Откуда такая ненависть?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.04.2022 - 15:23]
abaika95:
доказывая что Россия великая держава на форуме казахстанской газеты с доменом в Украине
доказывая что Россия великая держава на форуме казахстанской газеты с доменом в Украине
А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.
Цитата:
111:
Такого низкопробного троллинга нет даже на самых помойных сайтах всемироной сети. Это уже самое дно, дальше нужно только копать. Откуда такая ненависть?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.04.2022 - 15:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12259
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:19
Цитата:
Ну тут все догадались по уровню вашего диалога что вы учитель начальных классов
Цитата:
Так я про сумму и писал
В евро
Цитата:
Рад что вы поделились секретом того как вы провели прошлое лето и зиму
Цитата:
Российские или русскоязычные?
Или Наша газета принадлежит России?
Если русскоязычные то это История не надолго
Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве
Как уйдут последние носители уйдут и форумы,нет будут конечно мелкие чаты и форумы по интересам тех кто сейчас сбежит от путинской власти в казахстан но чтобы прям крупных форумов у них не будет
lavprof:
что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)
что ж, уровень развития хорошо показывает) особенно когда за всех говорите)
Ну тут все догадались по уровню вашего диалога что вы учитель начальных классов
Цитата:
lavprof:
я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили
я не сомневался, а что про сумму то вопрос "пропустили
Так я про сумму и писал
В евро
Цитата:
гражданин СССР:
Чрезмерное употребление пива успешно избавляет человека от разума
Чрезмерное употребление пива успешно избавляет человека от разума
Рад что вы поделились секретом того как вы провели прошлое лето и зиму
Цитата:
Маркс:
А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.
А разве это не доказательство величия России и русского языка? Это означает лишь, что российские форумы есть везде, на любых доменах и в любых газетах.
Российские или русскоязычные?
Или Наша газета принадлежит России?
Если русскоязычные то это История не надолго
Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве
Как уйдут последние носители уйдут и форумы,нет будут конечно мелкие чаты и форумы по интересам тех кто сейчас сбежит от путинской власти в казахстан но чтобы прям крупных форумов у них не будет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12259
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:21
Цитата:
Коммунистический Маркс оскорбился за христиан?
Вопрос на засыпку,депортация немцев Поволжья во время войны в Казахстан это благо или преступление СССР? Ведь все мы понимаем логику этой депортации,немцы при подходе германской армии сразу бы перешли на сторону Германии как было в гражданскую на Украине
Маркс:
Это уже самое дно, дальше нужно только копать. Откуда такая ненависть?
Это уже самое дно, дальше нужно только копать. Откуда такая ненависть?
Коммунистический Маркс оскорбился за христиан?
Вопрос на засыпку,депортация немцев Поволжья во время войны в Казахстан это благо или преступление СССР? Ведь все мы понимаем логику этой депортации,немцы при подходе германской армии сразу бы перешли на сторону Германии как было в гражданскую на Украине
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11021
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:26
Цитата:
Действительно, откуда хотелки к войне?
Почему вы за Войну с братским народом?
Маркс:
Откуда такая
Откуда такая
Действительно, откуда хотелки к войне?
Почему вы за Войну с братским народом?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:26
Цитата:
что-то переоценили вашу "работу")) ну хоть знаем теперь, за сколько можно купить шелудивого кота))
abaika95:
Так я про сумму и писал
Так я про сумму и писал
что-то переоценили вашу "работу")) ну хоть знаем теперь, за сколько можно купить шелудивого кота))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24717
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:30
Цитата:
Ты, "Сидор", нас, не - трогай...
[Исправлено: drakon, 19.04.2022 - 15:31]
abaika95:
,немцы при подходе германской армии сразу бы перешли на сторону Германии к
,немцы при подходе германской армии сразу бы перешли на сторону Германии к
Ты, "Сидор", нас, не - трогай...
[Исправлено: drakon, 19.04.2022 - 15:31]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 15:43
Чрезмерное употребление "грузинского" пива лишает человека не только разума но и элементарной логики))
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