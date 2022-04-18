Отправлено: - 14:41

drakon:

Мне хватает, 50 литров, на месяц...

Цитата:Надо посчитать сколько я трачу, или пробег наверно, а то в Рудный через день мотаюсь, наверно 1500 км в месяц, если взять расчет 8 литров на сотню, то где то 120 выходит..