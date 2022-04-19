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≡ Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44035
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 11:15
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Как и прошлая, эта ярмарка пройдет в Сити-Центре на пр. Аль-Фараби, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра. На ярмарке будут представлены товары сельхозтоваропроизводителей городов и районов по ценам ниже рыночных на 15-20%.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
86
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 11:15
#1
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Почему ярмарку не проводят перед областным акиматом? Алтынсарина не надо перекрывать, плюс Архимед пусть любуется челядью, для которой создана это профанация, а дети с художки пусть картину напишут "Архимед, спасает народ от голода" холст, масло, дата.))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2512
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 11:18
#2
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Вангую, что будет на сей ярмарке, накануне Пасхи, битва христиан ортодоксальных за яйцы!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12255
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:13
#3
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Цитата:
Ильяс:
Архимед, спасает народ от голода" холст, масло, дата.))

Цитата:
юля елиссева:
битва христиан ортодоксальных за яйцы!


"Яичная Битва при прокуратуре"
1022г. Холст,масло
Контекст:рано утром 24 апреля Христиане атаковали обозы уличных торговец в поисках святых даров
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
300
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:20
#4
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Что-то запашок нехороший появился здесь... Не разжиганием ли розни на религиозной основе воняет?..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2512
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:32
#5
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8431
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:37
#6
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Цитата:
юля елиссева:
битва христиан

Цитата:
abaika95:
24 апреля Христиане атаковали

Посмотрим потом по фото какие там христиане лотками в охапку скупали... наверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)

ИЗ АРХИВА НГ:

- Ярмарка отличная, но в прошлом году было больше ассортимента, - говорит жительница Костаная Гульшат ЖАКСЫБАЕВА. - И за яйцами очередь была больше.


- Я пришла на ярмарку, чтобы купить побольше куриных яиц, - говорит жительница Костаная Айнагуль. - Сегодня специально встала пораньше и в 8.30 уже здесь была.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24712
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:48
#7
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Две христьянки Гульшат и Айнагуль.
С яййцами. Достались - им... :lol: :-P
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2512
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:51
#8
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Цитата:
yudjin:
аверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)

Все логично! В очередной эпичной битве за яйцы, сарацины одолели крестоносцев и идут домой с добычей :))
Не хватает только предводителя - Марика с ляжкой самки конины через плечо, во главе победившего отряда сарацинов.

[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2022 - 12:55]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1170
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 13:20
#9
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У нормальных христиан яйца уже дома лежат купленные.
В субботу нужно к празднику готовиться, а не по ярмаркам гулять.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1218
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 13:30
#10
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Уважаемые пользователи, комментирование этой статьи явно пошло не по теме. Шутить на сайте не запрещается, но продолжение дискуссии в этом направлении будем удалять.
Всех с наступающим праздником: и христиан, и сарацинов)
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