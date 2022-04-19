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Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44035
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 11:15
Как и прошлая, эта ярмарка пройдет в Сити-Центре на пр. Аль-Фараби, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра. На ярмарке будут представлены товары сельхозтоваропроизводителей городов и районов по ценам ниже рыночных на 15-20%.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 86
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 11:15
Почему ярмарку не проводят перед областным акиматом? Алтынсарина не надо перекрывать, плюс Архимед пусть любуется челядью, для которой создана это профанация, а дети с художки пусть картину напишут "Архимед, спасает народ от голода" холст, масло, дата.))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2512
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 11:18
Вангую, что будет на сей ярмарке, накануне Пасхи, битва христиан ортодоксальных за яйцы!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12255
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:13
Цитата:
Цитата:
"Яичная Битва при прокуратуре"
1022г. Холст,масло
Контекст:рано утром 24 апреля Христиане атаковали обозы уличных торговец в поисках святых даров
Ильяс:
Архимед, спасает народ от голода" холст, масло, дата.))
Архимед, спасает народ от голода" холст, масло, дата.))
Цитата:
юля елиссева:
битва христиан ортодоксальных за яйцы!
битва христиан ортодоксальных за яйцы!
"Яичная Битва при прокуратуре"
1022г. Холст,масло
Контекст:рано утром 24 апреля Христиане атаковали обозы уличных торговец в поисках святых даров
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 300
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:20
Что-то запашок нехороший появился здесь... Не разжиганием ли розни на религиозной основе воняет?..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2512
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:32
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8431
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:37
Цитата:
Цитата:
Посмотрим потом по фото какие там христиане лотками в охапку скупали... наверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)
ИЗ АРХИВА НГ:
- Ярмарка отличная, но в прошлом году было больше ассортимента, - говорит жительница Костаная Гульшат ЖАКСЫБАЕВА. - И за яйцами очередь была больше.
- Я пришла на ярмарку, чтобы купить побольше куриных яиц, - говорит жительница Костаная Айнагуль. - Сегодня специально встала пораньше и в 8.30 уже здесь была.
юля елиссева:
битва христиан
битва христиан
Цитата:
abaika95:
24 апреля Христиане атаковали
24 апреля Христиане атаковали
Посмотрим потом по фото какие там христиане лотками в охапку скупали... наверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)
ИЗ АРХИВА НГ:
- Ярмарка отличная, но в прошлом году было больше ассортимента, - говорит жительница Костаная Гульшат ЖАКСЫБАЕВА. - И за яйцами очередь была больше.
- Я пришла на ярмарку, чтобы купить побольше куриных яиц, - говорит жительница Костаная Айнагуль. - Сегодня специально встала пораньше и в 8.30 уже здесь была.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24712
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:48
Две христьянки Гульшат и Айнагуль.
С яййцами. Достались - им...
С яййцами. Достались - им...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2512
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 12:51
Цитата:
Все логично! В очередной эпичной битве за яйцы, сарацины одолели крестоносцев и идут домой с добычей :))
Не хватает только предводителя - Марика с ляжкой самки конины через плечо, во главе победившего отряда сарацинов.
[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2022 - 12:55]
yudjin:
аверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)
аверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)
Все логично! В очередной эпичной битве за яйцы, сарацины одолели крестоносцев и идут домой с добычей :))
Не хватает только предводителя - Марика с ляжкой самки конины через плечо, во главе победившего отряда сарацинов.
[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2022 - 12:55]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1170
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 13:20
У нормальных христиан яйца уже дома лежат купленные.
В субботу нужно к празднику готовиться, а не по ярмаркам гулять.
В субботу нужно к празднику готовиться, а не по ярмаркам гулять.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1218
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 19.04.22 - 13:30
Уважаемые пользователи, комментирование этой статьи явно пошло не по теме. Шутить на сайте не запрещается, но продолжение дискуссии в этом направлении будем удалять.
Всех с наступающим праздником: и христиан, и сарацинов)
Всех с наступающим праздником: и христиан, и сарацинов)
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