Отправлено: - 12:33

N0name:

проекта под названием вна Украина?

maxsaf:

Ну это как посмотреть. Увеличивается в год на 200 тыщ населения, не считая естественного прироста. Не Крым конечно, но зато можно повыбирать

Уже не ваш земляк:

Поражают люди, рвущие свой пукан за Украину, при этом не имеющие никакого отношения к оной

Уже не ваш земляк:

И было бы неплохо определиться, с кем вы

Уже не ваш земляк:

Ибо политика попытки усидеть на двух стульях никогда не приводила ни к чему хорошему.

Уже не ваш земляк:

Вчера вы умоляли о помощи, а сегодня вы кусаете ту руку, которая протянулась к вам с этой самой помощью

Уже не ваш земляк:

заодно и напомнить, благодаря кому вы состоялись как страна и как нация.Это всё наводит на многие размышления - а тем ли мы помогаем?!

Уже не ваш земляк:

Или хотя бы потребовать заплатить за помощь, несмотря на все уверения в дружбе и "братских чувствах

Уже не ваш земляк:

Жду кучи фекалий в свой адрес, если это пропустят.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.04.2022 - 13:11]

Цитата:Да 30 лет уж хороните УкраинуА пока что получается что хороните свои крейсера и кучи солдат по русским деревнямЦитата:Страна мигрантов чеж сказатьК нам вон тоже россияне прибывают Цитата:Поражают люди рвущие всё себе за Россию при этом не имеющие никакого отношения к оной,ещё смешнее когда эти же люди рвут себе одно место доказывая что Россия великая держава на форуме казахстанской газеты с доменом в Украине) Цитата:Мы за добро против орковЦитата:Согласен потому Токаев разрешат митинги за Украину и Гум помощь туда отправляетПри этом наказывает тех кто себе зетку лепит на машиныИ да недавно отказались от сберовской платформы (привет Макс)А ещё официально заявили что Казахстан не признает Крым и днр,и не будет помогать России обходить санкции так что вроде понятно за кого КазахстанЦитата:У нас тут никто не умолялНа площади весело полиция гнала толпу холодной водой по мостовой)В Алматы к вечеру 6 января Наши всех уже разогнали пока рос десатники свои толстые попочки из самолётов выгружалиА то что Токаев обратился в ОДКБ так это был сигнал своим элитам что он собирается идти до концаНо согласен согласенРаз так уже хотитеСпасебо что прислали нам своих ребятишек для вида которых правда потом сами же сгубили в УкраинеВсе можете быть довольныЦитата:Согласен надо вспомнитьЧто как страна Казахстан состоялся благодаря Алаш ордеИ советскому правительству после гражданской войны пришлось идти на уступки казахской интеллигенции в создании союзной республики потомучто она по факту уже былаА вот золотой орде надо было задавить всё-таки Ивана калиту тогда и московское княжество и не возвысились на ярлыках от орды)Цитата:Типичная русская логикаСначала орать что мы чето там помоглиА потом требовать чтобы за эту помощь заплатили))ЗапомнитеВы нам не братьяА соседиВы вон с Родными братьями воюете так с чего вы думаете что соседи будут смотреть на это восторженно?)Цитата:Зачем ждать? Если вы уже в них?