Отправлено: - 12:37

юля елиссева:

битва христиан

abaika95:

24 апреля Христиане атаковали

Цитата:Цитата:Посмотрим потом по фото какие там христиане лотками в охапку скупали... наверное те же, что на крещение в прорубь ныряют)ИЗ АРХИВА НГ:- Ярмарка отличная, но в прошлом году было больше ассортимента, - говорит жительница Костаная Гульшат ЖАКСЫБАЕВА. - И за яйцами очередь была больше.- Я пришла на ярмарку, чтобы купить побольше куриных яиц, - говорит жительница Костаная Айнагуль. - Сегодня специально встала пораньше и в 8.30 уже здесь была.