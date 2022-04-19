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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 08:29
Похоже, началось наступление РФ на Донбассе:
Цитата:
С утра сильнейшая канонада по всему фронту из всех стволов.
Цитата:
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта БРОВАРЫ Киевской области.
Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах КРИВАЯ ЛУКА и КРАСНОАРМЕЙСК два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе СЕВЕРОДОНЕЦКА один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах КРЕМЕННАЯ, КРАСНЫЙ ЛИМАН, КОЛОДЕЗИ, ТОРСКОЕ, ЯМПОЛОВКА и НОВОСЕЛОВКА.
Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.
Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах КРИВАЯ ЛУКА и КРАСНОАРМЕЙСК два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе СЕВЕРОДОНЕЦКА один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах КРЕМЕННАЯ, КРАСНЫЙ ЛИМАН, КОЛОДЕЗИ, ТОРСКОЕ, ЯМПОЛОВКА и НОВОСЕЛОВКА.
Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.
С утра сильнейшая канонада по всему фронту из всех стволов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 09:20
Цитата:
слив засчитан) вывод: пустой треп.
abaika95:
Да ещё бы знать о чем вопрос ?
Да ещё бы знать о чем вопрос ?
слив засчитан) вывод: пустой треп.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 09:21
Цитата:
Маркс:
основан герцогом Отто Ларингологом
основан герцогом Отто Ларингологом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12255
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 12:33
Цитата:
Да 30 лет уж хороните Украину
А пока что получается что хороните свои крейсера и кучи солдат по русским деревням
Цитата:
Страна мигрантов чеж сказать
К нам вон тоже россияне прибывают Цитата:
Поражают люди рвущие всё себе за Россию при этом не имеющие никакого отношения к оной,ещё смешнее когда эти же люди рвут себе одно место доказывая что Россия великая держава на форуме казахстанской газеты с доменом в Украине) Цитата:
Мы за добро против орков
Цитата:
Согласен потому Токаев разрешат митинги за Украину и Гум помощь туда отправляет
При этом наказывает тех кто себе зетку лепит на машины
И да недавно отказались от сберовской платформы (привет Макс)
А ещё официально заявили что Казахстан не признает Крым и днр,и не будет помогать России обходить санкции так что вроде понятно за кого Казахстан
Цитата:
У нас тут никто не умолял
На площади весело полиция гнала толпу холодной водой по мостовой)
В Алматы к вечеру 6 января Наши всех уже разогнали пока рос десатники свои толстые попочки из самолётов выгружали
А то что Токаев обратился в ОДКБ так это был сигнал своим элитам что он собирается идти до конца
Но согласен согласен
Раз так уже хотите
Спасебо что прислали нам своих ребятишек для вида которых правда потом сами же сгубили в Украине
Все можете быть довольны
Цитата:
Согласен надо вспомнить
Что как страна Казахстан состоялся благодаря Алаш орде
И советскому правительству после гражданской войны пришлось идти на уступки казахской интеллигенции в создании союзной республики потомучто она по факту уже была
А вот золотой орде надо было задавить всё-таки Ивана калиту тогда и московское княжество и не возвысились на ярлыках от орды)
Цитата:
Типичная русская логика
Сначала орать что мы чето там помогли
А потом требовать чтобы за эту помощь заплатили))
Запомните
Вы нам не братья
А соседи
Вы вон с Родными братьями воюете так с чего вы думаете что соседи будут смотреть на это восторженно?)Цитата:
Зачем ждать? Если вы уже в них?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.04.2022 - 13:11]
N0name:
проекта под названием вна Украина?
проекта под названием вна Украина?
Да 30 лет уж хороните Украину
А пока что получается что хороните свои крейсера и кучи солдат по русским деревням
Цитата:
maxsaf:
Ну это как посмотреть. Увеличивается в год на 200 тыщ населения, не считая естественного прироста. Не Крым конечно, но зато можно повыбирать
Ну это как посмотреть. Увеличивается в год на 200 тыщ населения, не считая естественного прироста. Не Крым конечно, но зато можно повыбирать
Страна мигрантов чеж сказать
К нам вон тоже россияне прибывают Цитата:
Уже не ваш земляк:
Поражают люди, рвущие свой пукан за Украину, при этом не имеющие никакого отношения к оной
Поражают люди, рвущие свой пукан за Украину, при этом не имеющие никакого отношения к оной
Поражают люди рвущие всё себе за Россию при этом не имеющие никакого отношения к оной,ещё смешнее когда эти же люди рвут себе одно место доказывая что Россия великая держава на форуме казахстанской газеты с доменом в Украине) Цитата:
Уже не ваш земляк:
И было бы неплохо определиться, с кем вы
И было бы неплохо определиться, с кем вы
Мы за добро против орков
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ибо политика попытки усидеть на двух стульях никогда не приводила ни к чему хорошему.
Ибо политика попытки усидеть на двух стульях никогда не приводила ни к чему хорошему.
Согласен потому Токаев разрешат митинги за Украину и Гум помощь туда отправляет
При этом наказывает тех кто себе зетку лепит на машины
И да недавно отказались от сберовской платформы (привет Макс)
А ещё официально заявили что Казахстан не признает Крым и днр,и не будет помогать России обходить санкции так что вроде понятно за кого Казахстан
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вчера вы умоляли о помощи, а сегодня вы кусаете ту руку, которая протянулась к вам с этой самой помощью
Вчера вы умоляли о помощи, а сегодня вы кусаете ту руку, которая протянулась к вам с этой самой помощью
У нас тут никто не умолял
На площади весело полиция гнала толпу холодной водой по мостовой)
В Алматы к вечеру 6 января Наши всех уже разогнали пока рос десатники свои толстые попочки из самолётов выгружали
А то что Токаев обратился в ОДКБ так это был сигнал своим элитам что он собирается идти до конца
Но согласен согласен
Раз так уже хотите
Спасебо что прислали нам своих ребятишек для вида которых правда потом сами же сгубили в Украине
Все можете быть довольны
Цитата:
Уже не ваш земляк:
заодно и напомнить, благодаря кому вы состоялись как страна и как нация.Это всё наводит на многие размышления - а тем ли мы помогаем?!
заодно и напомнить, благодаря кому вы состоялись как страна и как нация.Это всё наводит на многие размышления - а тем ли мы помогаем?!
Согласен надо вспомнить
Что как страна Казахстан состоялся благодаря Алаш орде
И советскому правительству после гражданской войны пришлось идти на уступки казахской интеллигенции в создании союзной республики потомучто она по факту уже была
А вот золотой орде надо было задавить всё-таки Ивана калиту тогда и московское княжество и не возвысились на ярлыках от орды)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Или хотя бы потребовать заплатить за помощь, несмотря на все уверения в дружбе и "братских чувствах
Или хотя бы потребовать заплатить за помощь, несмотря на все уверения в дружбе и "братских чувствах
Типичная русская логика
Сначала орать что мы чето там помогли
А потом требовать чтобы за эту помощь заплатили))
Запомните
Вы нам не братья
А соседи
Вы вон с Родными братьями воюете так с чего вы думаете что соседи будут смотреть на это восторженно?)Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду кучи фекалий в свой адрес, если это пропустят.
Жду кучи фекалий в свой адрес, если это пропустят.
Зачем ждать? Если вы уже в них?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.04.2022 - 13:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12255
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 12:43
Цитата:
Согласен
Может исчезнет Украина и станет украинской империей Цитата:
Надо перестать быть НЕ земляком
Цитата:
Ну вот
А Крым как с русского переводится?
Цитата:
Заметил Как только россиянам пишут про их эпичные фейлы они сразу же начинают делать вид что дурачки
Ой какой мальчик? Ой ну ладно вам! Ну ошиблись) ну бывает ну чё уж? Опять вы про мальчика,проехали же уже!!
Причем тут Боинг? Какой суд в Гааге? Ой не доказано! Почему суд не в Москве!? Это все заговор наши не могли!
Какие снимки со спутников? Да это укры подложили трупы! Да не врите ниче не доказано! Это всё из за арт обстрелов! Какие отверстия в головах?? Да причем тут Нептун?? Это был пожар! Крейсер идёт в порт вон Пентагон уже сказал! Ну утонул,шторм же был? Да жив жив экипаж! Какие родственники погибших?? Пропаганда,русофобия!!!
N0name:
Если останется на карте такая страна)
Если останется на карте такая страна)
Согласен
Может исчезнет Украина и станет украинской империей Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чтобы научиться правильно писать "Лотарингия" надо перестать быть "дебилом" или "дибелом
А чтобы научиться правильно писать "Лотарингия" надо перестать быть "дебилом" или "дибелом
Надо перестать быть НЕ земляком
Цитата:
N0name:
Чингисхана знаю, а Кырым это что за воЙн?
Чингисхана знаю, а Кырым это что за воЙн?
Ну вот
А Крым как с русского переводится?
Цитата:
гражданин СССР:
Ну как же без распятого мальчика?)))
Ну как же без распятого мальчика?)))
Заметил Как только россиянам пишут про их эпичные фейлы они сразу же начинают делать вид что дурачки
Ой какой мальчик? Ой ну ладно вам! Ну ошиблись) ну бывает ну чё уж? Опять вы про мальчика,проехали же уже!!
Причем тут Боинг? Какой суд в Гааге? Ой не доказано! Почему суд не в Москве!? Это все заговор наши не могли!
Какие снимки со спутников? Да это укры подложили трупы! Да не врите ниче не доказано! Это всё из за арт обстрелов! Какие отверстия в головах?? Да причем тут Нептун?? Это был пожар! Крейсер идёт в порт вон Пентагон уже сказал! Ну утонул,шторм же был? Да жив жив экипаж! Какие родственники погибших?? Пропаганда,русофобия!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12255
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 12:48
Цитата:
Я конечно понимаю что за долгие годы работы с учениками 4 класа у вас случилась профессиональная деформация но надо же всё-таки держать себя в руках
Напомните о чем был тот вопрос? я действительно не держу в памяти о чем я и с кем спорил потомучто мне это не так важно как вам
lavprof:
слив засчитан) вывод: пустой треп.
слив засчитан) вывод: пустой треп.
Я конечно понимаю что за долгие годы работы с учениками 4 класа у вас случилась профессиональная деформация но надо же всё-таки держать себя в руках
Напомните о чем был тот вопрос? я действительно не держу в памяти о чем я и с кем спорил потомучто мне это не так важно как вам
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 13:13
Цитата:
годы были не долгие, с 4 классом дел не имел) я разве где-то писал, что работал учителем начальных классов?
Если не помните, то пора задуматься о мерах предотвращения дальнейшей деградации оставшейся памяти. Это было не полгода и даже не месяц назад, да и сообщений за это время вряд ли много написали, а у ж про ссылки на источники так тем более вряд ли с каждым вторым беседу вели. Цитата:
abaika95:
долгие годы работы с учениками 4 класа
долгие годы работы с учениками 4 класа
годы были не долгие, с 4 классом дел не имел) я разве где-то писал, что работал учителем начальных классов?
Если не помните, то пора задуматься о мерах предотвращения дальнейшей деградации оставшейся памяти. Это было не полгода и даже не месяц назад, да и сообщений за это время вряд ли много написали, а у ж про ссылки на источники так тем более вряд ли с каждым вторым беседу вели. Цитата:
abaika95:Хотя если у Вас таких форумов пара десятков, то конечно) в общем нормально выходит по сумме?)
не держу в памяти о чем я и с кем
не держу в памяти о чем я и с кем
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1170
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 13:14
Цитата:
Брехня.
Ещё 10-го возле Казахфильма стреляли.
А 7-го и 8-го полиция боялась в старый центр выезжать.
Отца моей племянницы 7-го января похоронили без присутствия родственников, потому что только катафалки не обстреливал никто. В катафалке были водитель, тело и копщики могил.
abaika95:
В Алматы к вечеру 6 января Наши всех уже разогнали пока рос десатники свои толстые попочки из самолётов выгружали
В Алматы к вечеру 6 января Наши всех уже разогнали пока рос десатники свои толстые попочки из самолётов выгружали
Брехня.
Ещё 10-го возле Казахфильма стреляли.
А 7-го и 8-го полиция боялась в старый центр выезжать.
Отца моей племянницы 7-го января похоронили без присутствия родственников, потому что только катафалки не обстреливал никто. В катафалке были водитель, тело и копщики могил.
-
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