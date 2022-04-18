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Погода в Костанайской области: местами дождь, ветер умеренный до сильного
Погода в Костанайской области: местами дождь, ветер умеренный до сильного
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