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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 08:29
#12871
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Похоже, началось наступление РФ на Донбассе:
Цитата:
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта БРОВАРЫ Киевской области.
Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах КРИВАЯ ЛУКА и КРАСНОАРМЕЙСК два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе СЕВЕРОДОНЕЦКА один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах КРЕМЕННАЯ, КРАСНЫЙ ЛИМАН, КОЛОДЕЗИ, ТОРСКОЕ, ЯМПОЛОВКА и НОВОСЕЛОВКА.
Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.


С утра сильнейшая канонада по всему фронту из всех стволов.
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 09:20
#12872
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Цитата:
abaika95:
Да ещё бы знать о чем вопрос ?

слив засчитан) вывод: пустой треп.
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 09:21
#12873
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Цитата:
Маркс:
основан герцогом Отто Ларингологом

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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