Отправлено: - 08:29

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта БРОВАРЫ Киевской области.

Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах КРИВАЯ ЛУКА и КРАСНОАРМЕЙСК два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе СЕВЕРОДОНЕЦКА один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах КРЕМЕННАЯ, КРАСНЫЙ ЛИМАН, КОЛОДЕЗИ, ТОРСКОЕ, ЯМПОЛОВКА и НОВОСЕЛОВКА.

Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

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