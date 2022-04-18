Отправлено: - 08:47

Сабыр:

от мифического захвата

Цитата:Не в этом цель. Цель - показать, что народ в России "массово" бежит от войны.Только цифры какие-то неубедительные.Вот показали бы ещё, сколько народу за это же время выехало из Казахстана в ту же Россию... Но - нет такого заказа....И да... Это - не статейка. Это просто официальная информация от МВД. Поданная в "нужном" ракурсе Тенгриньюсом. НГ просто перепечатывает эту "информацию". Зачем-то...