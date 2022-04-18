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≡ Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7 уголовных дел
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44033
Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7 уголовных дел
Отправлено: 18.04.22 - 19:09
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Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства в первом квартале.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
85
Re: Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7...
Отправлено: 18.04.22 - 19:09
#1
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Вывезли 100 миллиардов долларов США, арестовано 28 миллионов, как понимать?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
812
Re: Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7...
Отправлено: 18.04.22 - 21:53
#2
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Цитата:
о результатах деятельности ведомства в первом квартале Источник:

и это за квартал
трудятся в поте лица.... :-x
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5209
Re: Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7...
Отправлено: 19.04.22 - 07:28
#3
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Депутаты так и не решаются лишить неприкосновенности августейшего семейства, всё боятся чего-то. Ситуация похоже на картинку где обезьяны с палкой толкают лежачего льва. А там говорят сокровища как в пещере Али бабы
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