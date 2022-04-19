Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 07:27

Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемника из 63 государств. Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек.

Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии.

Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек.

С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека.

Подавляющая часть наёмников сейчас распределены в составе украинских группировок в городах КИЕВ, ХАРЬКОВ, ОДЕССА, НИКОЛАЕВ и МАРИУПОЛЬ. Их распределением по группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ.

В результате боевых действий численность наёмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наёмников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны.