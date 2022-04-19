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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:19
#12856
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:25
#12857
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:29
#12858
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:48
#12859
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Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:53
#12860
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:55
#12861
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 03:57
#12862
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Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 04:03
#12863
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 04:03
#12864
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 04:07
#12865
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 04:11
#12866
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 04:22
#12867
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
934
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 07:02
#12868
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Цитата:
111:
Ну только что разбомбили города и села..

Забыл дописать про стариков, женщин и детей))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
934
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 07:06
#12869
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Цитата:
юля елиссева:
Про распятого мальчика забыл?

Ну как же без распятого мальчика?))))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 07:27
#12870
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Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемника из 63 государств. Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек.
Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии.
Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек.
С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека.
Подавляющая часть наёмников сейчас распределены в составе украинских группировок в городах КИЕВ, ХАРЬКОВ, ОДЕССА, НИКОЛАЕВ и МАРИУПОЛЬ. Их распределением по группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ.
В результате боевых действий численность наёмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наёмников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны.
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