Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 07:27
Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемника из 63 государств. Наиболее многочисленные группа прибыла из Польши – 1717 человек.
Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии.
Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек.
С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека.
Подавляющая часть наёмников сейчас распределены в составе украинских группировок в городах КИЕВ, ХАРЬКОВ, ОДЕССА, НИКОЛАЕВ и МАРИУПОЛЬ. Их распределением по группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ.
В результате боевых действий численность наёмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наёмников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны.