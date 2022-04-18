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≡ «Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя управления энергетики вызвало вопросы к совету по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44033
«Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя управления энергетики вызвало вопросы к совету по этике
Отправлено: 18.04.22 - 18:41
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Гражданский активист Николай ГИНЬЯТОВ поделился своим мнением о решении совета по этике: "Почему Чингиза Кенжалы остановили и отпустили, а не как положено - немедленно не составили протокол, не задержали и не доставили в суд - непонятно".
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
335
«Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя управления энергетики вызвало вопросы к совету по этике
Отправлено: 18.04.22 - 18:41
#1
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Когда водителя остановили, повезли на освидетельствование в наркологию - пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Там он потребовал глубокий анализ крови/// -

Вывод: остановили пьяного за рулём, везут его на освидетельствование, там врач говорит - пьян, он говорит - хочу анализ крови. Тут полицейские руками разводят и говорят - ну что же, это святое, анализ крови... Берите кровь и будем ждать лабораторию - сколько нужно, столько будем ждать, хоть неделю, хоть месяц. А тем временем пьяного водителя отпускают, и он скрывается два месяца. В итоге: в связи с истечением срока давности дело прекращается. Рабочая схема! Но вот вопрос - всем так можно?

[Исправлено: Mr_negotive, 18.04.2022 - 18:43]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24709
«Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя управления энергетики вызвало вопросы к совету по этике
Отправлено: 18.04.22 - 18:54
#2
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Цитата:
Mr_negotive:
Но вот вопрос - всем так можно?

Есть, такие места, гле всё - можно... :lol: ;-)
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
335
«Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя управления энергетики вызвало вопросы к совету по этике
Отправлено: 18.04.22 - 19:06
#3
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Цитата:
drakon:
Есть, такие места

Просто прикольная схема для автовладельцев. Прям некая инструкция, как наколоть правосудие: поймали пьяным за рулём, едешь на освидетельствование, там говоришь - хочу после вашего освидетельствования еще чтобы кровь взяли, и мочу, и кала возьмите, наваливаешь ментам, а потом добавляешь - да спинномозговую жидкость не забудьте, тоже требуется анализ к анализу крови :lol: Пока все анализы не сделаете - меня не беспокоить, сообщаешь освидетельствующим так оленям, а сам едешь в отпуск - сразу на два месяца. Приезжаешь и вуаля - не нужно 15 суток сидеть, и прав не лишат на 7 лет и дело прекратят за истечением срока давности.

[Исправлено: Mr_negotive, 18.04.2022 - 20:54]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5209
Re: «Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя...
Отправлено: 18.04.22 - 20:21
#4
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У нас в Рудном есть несколько магазинов которых никогда не лишали лицензии, туда даже участковые со своими шестерками не ходят чтоб разыграть продажу пива подростку. Хозяева уезжают куда-то надолго, их просто не достать для суда, сроки уходят всё как-то забывается и возвращается на свои круги....
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
852
Re: «Кто-то равнее?» - Решение по делу замруководителя...
Отправлено: 19.04.22 - 06:26
#5
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Мне тоже эта же мысль в голову пришла. Почему отпустили? Но потом вспомнил где живу и все сразу встало на свои места. Однако думаю, что любому другому водителю ласты бы мигом завернули. Здесь правосудие работает как часы. Посему считаю, что и полицейских, отпустивших его, а также и их начальника, тоже надо привлекать.
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