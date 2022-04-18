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abaika95: И США также образовывалось тут нет секрета Фронтир эти таже колонизация

abaika95: наркоман Зеленский

abaika95:

Тоесть по твоей витиеватой логике все кто поддерживает войну и убийство украинцев вне России это только русские?

abaika95:

И если их начнут вылавливать отряды украинского Моссада это РУСОФОБИЯ?

Цитата:Не бережешь ты Марика!Он же думаешь как воспримет информацию, что светочь демократии построен на костях детей, стариков и беременных женщин, за которых он так сильно переживает...Цитата:Это тот Зеленский, за которого я думаю!?Ну вы подумайте, а с виду-то, такой ентелегентный.Цитата:То есть по твоей витиеватой логике, ты лучше знаешь, что я написал, чем я!? Может будешь сам за меня себе отвечать?Цитата:Таки если да, то нет!А и если, то тогда!Нет, конечно!Ну откудова у тебя такие фантазии, ведь и украинские девушки чудесно поют о войне!И ради Украины понад усе, же можно пожертвовать пару тысяч миллионов украинцев, это же для ихнего блага!