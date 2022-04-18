Цитата:
abaika95: И США также образовывалось тут нет секрета Фронтир эти таже колонизация
Не бережешь ты Марика!
Он же думаешь как воспримет информацию, что светочь демократии построен на костях детей, стариков и беременных женщин, за которых он так сильно переживает...
Цитата:
abaika95: наркоман Зеленский
Это тот Зеленский, за которого я думаю!?
Ну вы подумайте, а с виду-то, такой ентелегентный.
Цитата:
abaika95:
Тоесть по твоей витиеватой логике все кто поддерживает войну и убийство украинцев вне России это только русские?
То есть по твоей витиеватой логике, ты лучше знаешь, что я написал, чем я!? Может будешь сам за меня себе отвечать?
Цитата:
abaika95:
И если их начнут вылавливать отряды украинского Моссада это РУСОФОБИЯ?
Таки если да, то нет!
А и если, то тогда!
Нет, конечно!
Ну откудова у тебя такие фантазии, ведь и украинские девушки чудесно поют о войне!
И ради Украины понад усе, же можно пожертвовать пару тысяч миллионов украинцев, это же для ихнего блага!