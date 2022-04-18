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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 23:29
#12841
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Цитата:
Don Julio:
пора официально зафиксировать в правилах, что разжигание русофобии не является нарушением, и даже совсем наоборот, приветствуется и поощряется...

Тоесть по твоей витиеватой логике все кто поддерживает войну и убийство украинцев вне России это только русские? И если их начнут вылавливать отряды украинского Моссада это РУСОФОБИЯ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 23:29
#12842
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Цитата:
abaika95:
В Россию не хотите?

Нет, нам туда, где,
коррупция - большая,
в Казахстан... :-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
483
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 00:08
#12843
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Цитата:
Набиуллина предупредила об исчерпании «запасов» экономики России и наступлении кризиса


ЦБ уполномочен заявить
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1030
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 00:08
#12844
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Цитата:
abaika95: И США также образовывалось тут нет секрета Фронтир эти таже колонизация

Не бережешь ты Марика!
Он же думаешь как воспримет информацию, что светочь демократии построен на костях детей, стариков и беременных женщин, за которых он так сильно переживает...
Цитата:
abaika95: наркоман Зеленский

Это тот Зеленский, за которого я думаю!?
Ну вы подумайте, а с виду-то, такой ентелегентный.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Тоесть по твоей витиеватой логике все кто поддерживает войну и убийство украинцев вне России это только русские?

То есть по твоей витиеватой логике, ты лучше знаешь, что я написал, чем я!? Может будешь сам за меня себе отвечать?
:lol:
Цитата:
abaika95:
И если их начнут вылавливать отряды украинского Моссада это РУСОФОБИЯ?

Таки если да, то нет!
А и если, то тогда!
Нет, конечно!
Ну откудова у тебя такие фантазии, ведь и украинские девушки чудесно поют о войне!
И ради Украины понад усе, же можно пожертвовать пару тысяч миллионов украинцев, это же для ихнего блага!
:-o
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