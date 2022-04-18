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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17056
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 19:51
#12826
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Цитата:
elektron:
Узнаем, когда генерала или двух (по некоторым сведениям) "выкурят


не дадут. они на мушке,
и их пристрелят азовцы.
такая у них судьба.
а может уже пристрелили.
этих американских генералов

[Исправлено: alex_60, 18.04.2022 - 19:52]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 19:53
#12827
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Цитата:
abaika95:
Вполне себе 16 век- московское царство

Ну да СШАсвкого то не было ещё :lol: Цитата:
abaika95:
Дальше это все захваченные и колонизированные територии на которые искусственно заселялись русские крестьяне при этом изгонялись местные народы

Это вы опять про США, которые несколько позже образовались? :lol: Цитата:
abaika95:
Журналисты там не российские же

Вы это журналистам расскажите. 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17056
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 19:58
#12828
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какой все таки бред в этих методичках сбу, их похоже авторы квартала95 пишут, галиматья какая то. и не смешно, но глупо как то.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 19:58
#12829
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Цитата:
abaika95:
Я конечно понимаю что вы со своим русским менталитетом

Менталитет тут не причём. Есть просто факты 8-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 20:13
#12830
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Цитата:
abaika95:
Россия сугубо в своих историко политических и демографических границах заканчивается на нижнем Новгороде на востоке На Ростове на Дону на юге И Смоленске на западе


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9184
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 20:19
#12831
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Цитата:
alex_60:
не дадут. они на мушке, и их пристрелят азовцы.

:lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1986
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 21:27
#12832
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Цитата:
abaika95:
Татарский Кырым теперь как те Эльзас и латорингия для Германии
латорингия - эта пять, чувствуется суровая географическая подготовка. К сведению скуривших за школой свой учебник географии: Регион латорингия основан герцогом Отто Ларингологом.
Цитата:
abaika95:
А как мы знаем империи рушатся это закон то и Россия вот вот развалится

Ой-бай, ещё один эксперт-Нострадамус нарисовался. Империю (читай Россию) они всё делят и делят на части. Страшно им бедненьким. Разделят, посмотрят, да нет, надо бы ещё помельче. Но это деление происходит только в головах этих футурологов-экстрасенсов, а там и так уже крупных мыслей нет, сплошная каша из дробленки.

P.S. Вот, кстати, в копилку конспирологических теорий абайки95 ... Существует одно пророчество, запечатлённое в древнем манускрипте, найденном в пещерах на территории Закарпатской области Украины: "Когда шут становится королем, то государство обречено на исчезновение".
Как тебе такое, abaika95?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16110
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 22:23
#12833
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Цитата:
abaika95:
Канадцы

А кого они победили?)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
483
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 22:34
#12834
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Добро пожаловать в Zaзеркалье.....

[Исправлено: YESNO, 18.04.2022 - 22:36]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1030
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 22:50
#12835
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Да чтож такое, никогда такого не было, а и вот опять случилась, небольшая такая,совсем маленькая Перепалка!
Но, оно же главное, чтоб правил форума не нарушалось, а то что Перпалка сильно напоминает обычный ср@ч, то это кому что!
:lol:
Цитата:
юля елиссева: Посмотрите, как чудесно поет о войне украинская девушка.

Великолепно, неподражаемо, талантливо, особенно обертоны на матах, словах убей, и ру@ню.
Но чтоб был понятен маразм, самой идеи чудесного пения, стоит заменить слово войне, ну, например, на пе@офилии.
Посмотрите, как чудесно поет о пед..и украинская девушка!?
Как чудесно!
Цитата:
111: Да и христиане ли мы,

Постой, да ты ведь о прошлой недели выступал от имени мусульман!?
Или кухарка убедила путём сковородки?
Цитата:
юля елиссева: Гитлера в своё время

Ныне без упоминания его, и спор не спор, и Перепалка не дискуссия.
Хотя наверное стоит всё таки и парад на 9 мая и денацификация, чтоб не забывали, таки, что такое нацизм. А то у некоторых, это слово уже как связка между силлогизмами. Смысла не понимают, но применять, применяют.
Цитата:
abaika95: Нет жестокость и убийства это к рос армии Украинцы будут давить мирными цивилизованными методами

Цитата:
abaika95: Скоро Украинцы по миру начнут создавать отряды возмездия

Тут как говорится, комментарии излишне. Оно само за себя всё сказало. Но ж главное, всё в пределах правил форума, а раз так, пора официально зафиксировать в правилах, что разжигание русофобии не является нарушением, и даже совсем наоборот, приветствуется и поощряется...
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 18.04.2022 - 22:57]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 22:57
#12836
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Цитата:
elektron:
Ну да СШАсвкого то не было ещё

Да США уже в 22 веке
Пока Россия откатывается в 16
Германия в каком там?
Цитата:
elektron:
Это вы опять про США, которые несколько позже образовались?

И США также образовывалось тут нет секрета
Фронтир эти таже колонизация
Просто Россия старше
Значит и развалится раньше это факт
Цитата:
Козлов я:
Менталитет

Даже если Байден вернёт россию в 19 веК она потом развалится в связи с революцией в 20)
Цитата:
alex_60:
и их пристрелят азовцы. такая у них судьба. а может уже пристрелили. этих американских генералов

Февраль 2022
Щас наши в Киев войдут! Вот щас то наркоман Зеленский убежит в Польшу! Ууухии,Украина наша!!
Апрель 2022
Тамб на заводе пару десятков боевиков засело,А нас 20 тысяч и мы их никак выбить не можемб,а пока мы их не выбьем Мариуполь не нашм....
Цитата:
Маркс:
латорингия - эта пять, чувствуется суровая географическая подготовка.

Да как-то не интересовался как там пишется эта провинция
Напишу на белорусском
Лоторынгыя Цитата:
Маркс:
Ой-бай, ещё один эксперт-Нострадамус нарисовался. Империю (читай Россию) они всё делят и делят на части. Страшно им бедненьким. Разделят, посмотрят, да нет, надо бы ещё помельче. Но это деление происходит только в головах этих футурологов-экстрасенсов, а там и так уже крупных мыслей нет, сплошная каша из дробленки.

Понимаю
Вам горько это признавать
Но смиритесь
Россия последние 100 лет только и делает что разваливается
Польша и Финляндия ушли в 17
15 республик в 91
Скоро и остальные уйдут и потом Путин скажет "Она развалилась"
Цитата:
Маркс:
Когда шут становится королем, то государство обречено на исчезновение".

А когда моль становится царем? Ниче там в манускриптах не написано?
Цитата:
maxsaf:
А кого они победили?)

Действительно...
Я и забыл что Канада мирная страна и не болеет идеями захватить кого-то)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
483
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 23:21
#12837
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Эх ребята. Сейчас бы развернулись каждый а не друг на друга.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 23:26
#12838
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Цитата:
elektron:
Менталитет тут не причём. Есть просто факты

Менталитет тут причем
Потомучто вы дали ссылку на русскоязычное немецкое издание с явной пророссийской политикой
Где новости подряд
В Берлине осквернили памятник советским войнам
В Германии принижают Россиян
Прибалтике придется потратить кучу миллионов на украинских беженцев
Какой то молдавский чиновник спел песню офицеры))))
Ни для никого не секрет что медиа компания Раша Тудей имеет кучу нативных своих фелиальных дочек по всей Европе так что вполне это может быть и она
Но! Но! Меня очень радует что поуеховшие наконецто начали делится новостями о том что их страны не самые райские на земле
Оказывается и в Германии есть коррупция...кто бы мог подумать
В Россию не хотите?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 23:26
#12839
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Цитата:
abaika95:
А нас 20 тысяч и мы их никак выбить не можем

Это, ты, про Алма-Ату?... :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1986
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 23:27
#12840
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Цитата:
abaika95:
Напишу на белорусском Лоторынгыя

А на белорусском писать нельзя, это нарушение пункта соглашения 2.2.17.
Цитата:
abaika95:
Россия последние 100 лет только и делает что разваливается

У вас не только проблемы с географией, но и с историей. Вы не видите отличий между Российской империей, Советским Союзом и Российской федерацией. Вам в школу надо, батенька, ликвидировать безграмотность, некомпетентность и неосведомлённость.
Цитата:
abaika95:
А когда моль становится царем? Ниче там в манускриптах не написано?

А вы почему интересуетесь, решили продвинуться наверх?
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