Отправлено: - 22:57

elektron:

Ну да СШАсвкого то не было ещё

elektron:

Это вы опять про США, которые несколько позже образовались?

Козлов я:

Менталитет

alex_60:

и их пристрелят азовцы. такая у них судьба. а может уже пристрелили. этих американских генералов

Маркс:

латорингия - эта пять, чувствуется суровая географическая подготовка.

Маркс:

Ой-бай, ещё один эксперт-Нострадамус нарисовался. Империю (читай Россию) они всё делят и делят на части. Страшно им бедненьким. Разделят, посмотрят, да нет, надо бы ещё помельче. Но это деление происходит только в головах этих футурологов-экстрасенсов, а там и так уже крупных мыслей нет, сплошная каша из дробленки.

Маркс:

Когда шут становится королем, то государство обречено на исчезновение".

maxsaf:

А кого они победили?)

Цитата:Да США уже в 22 векеПока Россия откатывается в 16Германия в каком там?Цитата:И США также образовывалось тут нет секретаФронтир эти таже колонизацияПросто Россия старшеЗначит и развалится раньше это фактЦитата:Даже если Байден вернёт россию в 19 веК она потом развалится в связи с революцией в 20)Цитата:Февраль 2022Щас наши в Киев войдут! Вот щас то наркоман Зеленский убежит в Польшу! Ууухии,Украина наша!!Апрель 2022Тамб на заводе пару десятков боевиков засело,А нас 20 тысяч и мы их никак выбить не можемб,а пока мы их не выбьем Мариуполь не нашм....Цитата:Да как-то не интересовался как там пишется эта провинцияНапишу на белорусскомЛоторынгыя Цитата:ПонимаюВам горько это признаватьНо смиритесьРоссия последние 100 лет только и делает что разваливаетсяПольша и Финляндия ушли в 1715 республик в 91Скоро и остальные уйдут и потом Путин скажет "Она развалилась"Цитата:А когда моль становится царем? Ниче там в манускриптах не написано?Цитата:Действительно...Я и забыл что Канада мирная страна и не болеет идеями захватить кого-то)