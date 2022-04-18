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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4799
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 22:15
#7231
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Цитата:
drakon:
ь 624 литра...

----Маловато , однако
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4799
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 22:18
#7232
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Средняя пенсия в Германии 1200 евро в месяц. Минимальная 787 €.
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