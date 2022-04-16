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Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Билборды про семью - пропаганда инцеста?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44033
Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 18:35
Кризис в бизнесе, уход всего и вся рекламных кампаний, в сети интернет, ударило не только по печатным СМИ, но и по рекламным агентствам сдающих в аренду билборды для наружной рекламы. И акиматы разместили по всем пустым местам социальную рекламу Семья-самое главное в жизни.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5208
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 18:35
Ничего не понял, л чем речь, кто кого или с кем? Безобидная картинка и всего лишь...
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 19:08
и тем не менее...
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 468
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 19:40
Цитата:
у кого что болит, тот о том и говорит
Или всё таки пропаганда инцеста
у кого что болит, тот о том и говорит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12248
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 20:56
По всей видимости автор поста не живёт трезво как предлагает ему билборд
Поэтому он ему так не понравился
Поэтому он ему так не понравился
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1028
Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 21:11
Цитата:
Както а где логика?
А может там пропаганда здорового образа жЫзни? Или наоборот, нетрадиционных связей?
Автор, обоснуй, а то Перепалка получается в новости!
Цитата:
Так оно без поллитры грузинского пива, здесь только ты можешь по полочкам разложить. Может опять и здесь Путин или на разложении России найдешь знак?
То есть идёт пропаганда инцеста?
Както а где логика?
А может там пропаганда здорового образа жЫзни? Или наоборот, нетрадиционных связей?
Автор, обоснуй, а то Перепалка получается в новости!
Цитата:
abaika95:
не живёт трезво
не живёт трезво
Так оно без поллитры грузинского пива, здесь только ты можешь по полочкам разложить. Может опять и здесь Путин или на разложении России найдешь знак?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4048
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 22:21
Цитата:
Так и есть или даже похоже больше на "Разнос"
Или может я загоняюсь
Так и есть или даже похоже больше на "Разнос"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 533
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 17.04.22 - 10:27
логика слегка страдает при выводах кто есть кто на картинке и откуда они появились) хотя мне кажется автор чаще "троллит" в своих статьях, и потом просто смеется над нашим "серьезным" комментированием))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15199
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 17.04.22 - 13:09
У психотерапевта.
-Больной, я вам покажу картинки, а вы расскажете про ваши ассоциации.
Показывает квадрат на белом фоне.
Больной.
- Я вижу людей, которые занимаются любовью на кровати.
Врач показывает треугольник.
- Я вижу людей, который занимаются любовью в палатке.
Врач показывает круг.
- Я вижу людей, который занимаются любовью в бассейне.
- Да вы же извращенец. - Воскликнул психотерапевт.
- Нет доктор! Это вы извращенец! Откуда у вас такие картинки?
-Больной, я вам покажу картинки, а вы расскажете про ваши ассоциации.
Показывает квадрат на белом фоне.
Больной.
- Я вижу людей, которые занимаются любовью на кровати.
Врач показывает треугольник.
- Я вижу людей, который занимаются любовью в палатке.
Врач показывает круг.
- Я вижу людей, который занимаются любовью в бассейне.
- Да вы же извращенец. - Воскликнул психотерапевт.
- Нет доктор! Это вы извращенец! Откуда у вас такие картинки?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11009
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 17.04.22 - 13:29
Хорошо хоть не зеленые человечеки..
Они самые опасные .
Они самые опасные .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 237
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 18.04.22 - 11:37
ну автор хотел обратить внимание на неправильную логику, но выразился не совсем понятно. В общем если авторы плаката хотели показать семью то по идее им нужно было указать в первом уровне не 1 человечка от которого все идет, а как минимум 2 пары, от которых идет общая пара от которой идет разветвление к примеру на 3 ребенка. В том виде который изображен действительно получается инцест. Если же авторы плаката скажут что разница между семьями обозначена цветом - то все равно родители имеет один и тот же цвет.
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 18.04.22 - 21:58
По итогу, эту тему можно обыграть в КВН, ну или в камеди
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16110
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 18.04.22 - 22:12
А может автор нарисовать схематически Адама с Евой, а так же их детей и внуков? Но только чтобы без пропаганды инцеста получилось
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