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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 482 из 483«1...480481482483»
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11009
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 21:34
#7216
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Цитата:
drakon:
Уморит он вас - голодом

В недалеком будущем будем с ним драться за еду..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 21:46
#7217
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Цитата:
111:
будем с ним драться за еду..

Амирка, тебя - побьёт... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 13:03
#7218
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Польша, ждёт Гастарбайтеров из Казахстана... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11009
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 14:50
#7219
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Цитата:
drakon:
ждёт Гастарбайтеров из Казахстана

Это как?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 14:53
#7220
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Цитата:
111:
Это как?

Ну, рабочих не хватает.
Польша, обратилась к
правительству Казахстана... :lol:
Клубнику, надо выращивать... ;-)

[Исправлено: drakon, 18.04.2022 - 14:54]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11009
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 14:57
#7221
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Цитата:
drakon:
Ну, рабочих не хватает. Польша, обратилась к правительству Казахстана

А, что то не слышал, вообще новости про Казахстан как то отпали.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 15:10
#7222
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Цитата:
111:
вообще новости про Казахстан как то отпали.

Марик и все абайки. С момента пробуждения и до
окончания завтрака, я смотрю Новости Германии.
Потом, Казахстана, а уже - потом, все остальные... :lol: :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11009
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 15:19
#7223
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Цитата:
drakon:
момента пробуждения и до окончания завтрака, я смотрю Новости Германии

А я новости только ночью иногда, когда все спят.
Все равно никто не дает днем их смотреть, ни казахские, ни какие то еще.
Сегодня смотрел с 4х ночи до пол 7го утра..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 17:09
#7224
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Цитата:
111:
Сегодня смотрел с 4х ночи до пол 7го утра..

Так это, ты, после ужина, смотрел... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4799
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 20:43
#7225
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 20:51
#7226
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Гога, сколько 95-й, на наши деньги?... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4799
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 21:08
#7227
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Цитата:
drakon:

83.04рублей= 1 евро - офиц.курс сегодня ----- примерно 0,65 евро
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 21:13
#7228
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Цитата:
Гога:
примерно 0,65 евро

Почти - бесплатно... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4799
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 21:29
#7229
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Цитата:
drakon:
Почти - бесплатно..

----Ага :lol: ---Средняя пенсия в 2022 году должна составить 18 521 рубль - 343 литра можно купить . А сколько у вас пенс может ?? :-x
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.22 - 21:44
#7230
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Цитата:
Гога:
А сколько у вас пенс может ?? :-x

Я могу купить 624 литра... :lol: ;-)
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