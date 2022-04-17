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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 20:42
#181
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Цитата:
drakon:
Это в Рудном?...

Нет, тут около шахматного клуба в Костанае
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 13:50
#182
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Война войной, а завтрак по расписанию..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 13:54
#183
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Цитата:
111:
Война войной, а завтрак по расписанию..

Дракона, тоже доедаешь?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11006
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 14:51
#184
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Цитата:
drakon:
Дракона, тоже доедаешь?...

Уже не могу.
Вроде мало и вкусно сделала кухарка, наверно пока приелось.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 20:20
#185
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 20:21
#186
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[Исправлено: Гога, 18.04.2022 - 17:25]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.04.22 - 20:35
#187
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