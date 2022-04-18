Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus

Отправлено: - 20:30

Один процент в день, то бишь триста шестьдесят годовых! Были какие то границы от центрального банка чтоб никто не переходил, однако этим не указ, они себя даже к финансовым организациям не относятМФО — являются небанковскими финансовыми структурами