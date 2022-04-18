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≡ Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44033
Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:19
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Сервис микрокредитования Creditplus по праву является одним из лучших в Казахстане. С его помощью можно быстро решить любую финансовую проблему в кротчайшие сроки. Он прост в использовании и доступен круглосуточно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24702
Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:19
#1
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Можно взять кредит, ещё и
на посудомоечную машину... :lol: ;-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5208
Re: Микрокредит до 150 тысяч тенге за 30 минут в МФО Creditplus
Отправлено: 18.04.22 - 20:30
#2
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Один процент в день, то бишь триста шестьдесят годовых! Были какие то границы от центрального банка чтоб никто не переходил, однако этим не указ, они себя даже к финансовым организациям не относятМФО — являются небанковскими финансовыми структурами
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