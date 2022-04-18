Re: В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД

Отправлено: - 16:07

Ну зачем эти дешёвые статейки,а? Почему не пишите сколько этих мигрантов прибыло в прошлом году? Или специально,чтобы у людей ещё больше коленки дрожали от мифического захвата!? Аж бесит,как слышу про эту рос экспансию! Не теми способами,НГ,зарабатываете рейтинг.