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≡ Погода в Костанайской области: местами дождь, ветер умеренный до сильного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44030
Погода в Костанайской области: местами дождь, ветер умеренный до сильного
Отправлено: 18.04.22 - 17:13
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По прогнозам синоптиков, на севере области во вторник, 19 апреля, утром и днём, а 20 апреля только днём ожидается дождь. В Костанае прогнозируется переменная облачность, 19 апреля - без осадков, 20 апреля в дневное время пройдёт дождь.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
970
Re: Погода в Костанайской области: местами дождь, ветер...
Отправлено: 18.04.22 - 17:13
#1
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19 апреля утром и днем (..) ожидается дождь
19- апреля без осадков

чо, блин ?
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