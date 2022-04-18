НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44029
В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД
Отправлено: 18.04.22 - 15:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С января по март 2022 года 16 837 граждан России получили разрешение на временное проживание в Казахстане, сообщают в пресс-службе МВД. По их данным, основная часть граждан РФ прибыли с целью осуществления трудовой деятельности.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11006
Re: В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД
Отправлено: 18.04.22 - 15:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой клиентик с Питера тоже работает вовсю..
Довольный как слон, что братья казахи выручают тех, кого изгнали из страны те, кто за войну с мирным населением Украины..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24699
Re: В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД
Отправлено: 18.04.22 - 15:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
с заявлением о получении гражданства Казахстана

Цитата:
111:
Довольный как слон, что братья казахи выручают

А гражданстао Казахстана, емк ещё не - дали?
Или хотябы вид на жительство?... :lol: :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11006
В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД
Отправлено: 18.04.22 - 15:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Или хотябы вид на жительство?

Они программисты, как то в миграционке через мой цифровой ключ зарегистрировались.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS