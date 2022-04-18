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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 533
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 14:47
Цитата:
Вы упускаете момент "должна была вести", но ссылки нет, что дает мне право считать, что и фактов этих там нет, они Вами просто придуманы) иначе ссылку бы я уже увидел, и тогда был бы уверен, что в данном вопросе факты за Вами. А пока, увы, считаю что пустой треп.
Цитата:
а что касаемо русских, живущих не в России?) давно не живущих или вообще не живших?) или украинцам, живущим в России по тем или иным причинам?)
abaika95:
уже знаете что факты за мной?
уже знаете что факты за мной?
Вы упускаете момент "должна была вести", но ссылки нет, что дает мне право считать, что и фактов этих там нет, они Вами просто придуманы) иначе ссылку бы я уже увидел, и тогда был бы уверен, что в данном вопросе факты за Вами. А пока, увы, считаю что пустой треп.
Цитата:
abaika95:
Россия себя сейчас олицетворяет с русским народом а народ с Россией
Россия себя сейчас олицетворяет с русским народом а народ с Россией
а что касаемо русских, живущих не в России?) давно не живущих или вообще не живших?) или украинцам, живущим в России по тем или иным причинам?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12242
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 14:52
Народ я кажется понял Путина и его супер хитрый ход
Путину как офицеру КГБ и стороннику СССР надоело засилие нацистов,шовинистов и Нац батальонов в своей стране
И он заведомо зная что украинская армия очень хорошо подготовлена направляет всех своих нациков и шовинистов в топку войны
Перед этим скидывает Украине все планы наступления
Темболее он же четко сказал операция по денацификации тоесть вполне открыто денацифицирует своих нациков
А раз набор добровольный то понятно что добровольцами пойти воевать за национальный русский мир будут российские шовинисты и нацики...и в сети все шовинисты сразу открылись темболее Путин для них придумал специальную нацисткую метку Z
Сейчас он договорится с Зеленским и выведет оставшийся войска после чего начнет репрессии в отношении националистов России
Не зря же аккурат перед войной из окна в Москве выпал голый редактор Националистического СМИ "спутник и погром"...он уже тогда что-то знал
Ох какой хитрый жук Путин ох какой хитрый
Путину как офицеру КГБ и стороннику СССР надоело засилие нацистов,шовинистов и Нац батальонов в своей стране
И он заведомо зная что украинская армия очень хорошо подготовлена направляет всех своих нациков и шовинистов в топку войны
Перед этим скидывает Украине все планы наступления
Темболее он же четко сказал операция по денацификации тоесть вполне открыто денацифицирует своих нациков
А раз набор добровольный то понятно что добровольцами пойти воевать за национальный русский мир будут российские шовинисты и нацики...и в сети все шовинисты сразу открылись темболее Путин для них придумал специальную нацисткую метку Z
Сейчас он договорится с Зеленским и выведет оставшийся войска после чего начнет репрессии в отношении националистов России
Не зря же аккурат перед войной из окна в Москве выпал голый редактор Националистического СМИ "спутник и погром"...он уже тогда что-то знал
Ох какой хитрый жук Путин ох какой хитрый
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 14:52
Цитата:
Вернула своё и это только начало.
abaika95:
Тоесть Крым Россия не отжала
Тоесть Крым Россия не отжала
Вернула своё и это только начало.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 14:54
Цитата:
На 9е мая посмотрим как самолеты будут красиво лететь в образе этих букв..
Хорошо хоть наши умно сделали, отменили парад..
abaika95:
специальную нацисткую метку Z
специальную нацисткую метку Z
На 9е мая посмотрим как самолеты будут красиво лететь в образе этих букв..
Хорошо хоть наши умно сделали, отменили парад..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:02
О как хорошо написали почти десять страниц, и главное ни одного нарушения!
Вот что значит Страстная неделя!
Вот что значит Страстная неделя!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:03
Цитата:
Да, об этом ведь уже заявили. В Украине создается аналог МОСАДа. Как в своё время израильтяне ловили по всему и уничтожали нацистских преступников, так теперь будут делать и украинцы.
abaika95:
что Скоро Украинцы по миру начнут создавать отряды возмездия
что Скоро Украинцы по миру начнут создавать отряды возмездия
Да, об этом ведь уже заявили. В Украине создается аналог МОСАДа. Как в своё время израильтяне ловили по всему и уничтожали нацистских преступников, так теперь будут делать и украинцы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1881
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:08
Цитата:
Зачем мне эта информация за Шария?
Я прекрасно знаю кто это, и какой позиции придерживается, и почему он не в Украине я прекрасно понимаю.
Твоя оценка его деятельности меня ни разу не волнует.
Про ролик что скажешь?
abaika95:
Зачем мне эта информация за Шария?
Я прекрасно знаю кто это, и какой позиции придерживается, и почему он не в Украине я прекрасно понимаю.
Твоя оценка его деятельности меня ни разу не волнует.
Про ролик что скажешь?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:10
Цитата:
Цитата:
Ткачёв, Андрей Юрьевич Андре́й Ю́рьевич Ткачёв (род. 30 декабря 1969, Львов) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер, телеведущий.
Ткачев учился в военном институте Минобороны СССР на факультете спецпропаганды.
111:
Теперь думают чем ответить и как еще пожелать смерти.. Опять наверно заговорят о западных трансвеститах? Кстати в самой России их никак нет что ли?
Теперь думают чем ответить и как еще пожелать смерти.. Опять наверно заговорят о западных трансвеститах? Кстати в самой России их никак нет что ли?
Цитата:
Андрея Ткачев:
Муссолини ненавидел демократию за "власть цифры". То есть количественная победа большинства, по его мнению, не должна руководить народом. Цифры и урны для бюллетеней не должны ничего значить. Народом должно руководить пассионарное меньшинство. Так же думал идеолог укро-нацизма Д. Донцов (этнически совершенно не принадлежавший к украинству). Вполне разделял эти взгляды и С. Бандера. "Три процента рыцарей ("лыцарей" в их произношении) должны командовать девяносто тремя процентами свинопасов". Причем жизнь "свинопаса", если что, мухи не стоит. Главная ценность - жизнь "свидомого", т.е. идеологизированного украинца. Это именно их идея, и странно называть украину демократической страной. Это фашистская страна, взявшая в заложники 90 или более процентов населения….
Помните массовые Крестные ходы, проходившие в Киеве и других украинских городах?…Эффект от Крестных ходов через пару дней заканчивается и жизнь продолжает двигаться в сторону Ада…
Перед революцией 17-го в России прошел ряд канонизаций святых. В Синодальный периоод этого почти не было и Церковь даже отвыкла. Народ тоже. И вот канонизировали Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского, Ермогена Московского, конечно - Серафима Саровского! Всякий раз торжества собирали сотни тысяч (!) народа, бывали многочисленные исцеления. Службы длились неделями. Духовенства - море. Присутствовала местная власть, элита и нередко сам Государь. И ему, быть может, казалось: Вот оно - единения народа и Монарха! Вот она - Русь Православная. Сильна Матушка, как никогда. Все хорошо и тревожиться не о чем.
Но в это же время подпольные организации работать не прекращали, листовки и "Искра" печатались и распространялись, бомбы мастерились, теракты организовывались и производились. Адская работа на явочных квартирах не замирала ни на секунду. Только ждали часа Х. Все мы знаем, что было потом и с Госусдарем, и с народом. Так что вопрос не всегда в том, сколько народу куда вышло.
Вопрос в том, что делается в тишине и за кулисами.
По каким правилам планируется развитие событий.
Какие направления движения расчерчены в дорожных картах.
Каковы подлинные, а не произносимые на публику, цели элиты и ее хозяев.
Мы (даже и православные) слишком поверили, что демократия работает по правилам. Что побеждает большинство. Что за взгляды и мнения не крадут и не убивают. Что жизнь человеческая - наибольшая ценность. Что свободный рынок есть дело честное и он (рынок) все порешает. И дальше бла-бла по списку. А всего этого просто нет. Вообще нет. Ни в Америке, ни у ее шавок, тем более. Это декларативные фантики, фуфло. Как доллар, не обеспеченный ни товарами, ни драг-металлом.
Ведь поверить в ноль, в пустоту, в дешевый фантик, это же наказуемое дело!
Мы может быть согрешили даже тем, что поверили в существование демократии вообще. А вдруг это просто ширма и лохотрон? А за ширмой дьявол сидит и улыбается.
Муссолини ненавидел демократию за "власть цифры". То есть количественная победа большинства, по его мнению, не должна руководить народом. Цифры и урны для бюллетеней не должны ничего значить. Народом должно руководить пассионарное меньшинство. Так же думал идеолог укро-нацизма Д. Донцов (этнически совершенно не принадлежавший к украинству). Вполне разделял эти взгляды и С. Бандера. "Три процента рыцарей ("лыцарей" в их произношении) должны командовать девяносто тремя процентами свинопасов". Причем жизнь "свинопаса", если что, мухи не стоит. Главная ценность - жизнь "свидомого", т.е. идеологизированного украинца. Это именно их идея, и странно называть украину демократической страной. Это фашистская страна, взявшая в заложники 90 или более процентов населения….
Помните массовые Крестные ходы, проходившие в Киеве и других украинских городах?…Эффект от Крестных ходов через пару дней заканчивается и жизнь продолжает двигаться в сторону Ада…
Перед революцией 17-го в России прошел ряд канонизаций святых. В Синодальный периоод этого почти не было и Церковь даже отвыкла. Народ тоже. И вот канонизировали Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского, Ермогена Московского, конечно - Серафима Саровского! Всякий раз торжества собирали сотни тысяч (!) народа, бывали многочисленные исцеления. Службы длились неделями. Духовенства - море. Присутствовала местная власть, элита и нередко сам Государь. И ему, быть может, казалось: Вот оно - единения народа и Монарха! Вот она - Русь Православная. Сильна Матушка, как никогда. Все хорошо и тревожиться не о чем.
Но в это же время подпольные организации работать не прекращали, листовки и "Искра" печатались и распространялись, бомбы мастерились, теракты организовывались и производились. Адская работа на явочных квартирах не замирала ни на секунду. Только ждали часа Х. Все мы знаем, что было потом и с Госусдарем, и с народом. Так что вопрос не всегда в том, сколько народу куда вышло.
Вопрос в том, что делается в тишине и за кулисами.
По каким правилам планируется развитие событий.
Какие направления движения расчерчены в дорожных картах.
Каковы подлинные, а не произносимые на публику, цели элиты и ее хозяев.
Мы (даже и православные) слишком поверили, что демократия работает по правилам. Что побеждает большинство. Что за взгляды и мнения не крадут и не убивают. Что жизнь человеческая - наибольшая ценность. Что свободный рынок есть дело честное и он (рынок) все порешает. И дальше бла-бла по списку. А всего этого просто нет. Вообще нет. Ни в Америке, ни у ее шавок, тем более. Это декларативные фантики, фуфло. Как доллар, не обеспеченный ни товарами, ни драг-металлом.
Ведь поверить в ноль, в пустоту, в дешевый фантик, это же наказуемое дело!
Мы может быть согрешили даже тем, что поверили в существование демократии вообще. А вдруг это просто ширма и лохотрон? А за ширмой дьявол сидит и улыбается.
Ткачёв, Андрей Юрьевич Андре́й Ю́рьевич Ткачёв (род. 30 декабря 1969, Львов) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер, телеведущий.
Ткачев учился в военном институте Минобороны СССР на факультете спецпропаганды.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:12
Цитата:
Это было реально смешно, так однояйцевых близнецов еще никто не поддевал!
lavprof:
И Вы туда же? Я считал, что Вы поумнее 111, не в обиду последнему)
И Вы туда же? Я считал, что Вы поумнее 111, не в обиду последнему)
Это было реально смешно, так однояйцевых близнецов еще никто не поддевал!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:14
член Комитета спасения Украины,
экс-депутат Верховной рады Игорь Марков
// Команды отдаются сверху, а значит имеют системный характер.
Зверства, глумление, издевательства над собственным народом может совершить
только безумец, характеризует Зеленского эксперт.
"Такой вроде безобидный мальчик, клоун, юморист, шут…
Это исчадие ада!"///
экс-депутат Верховной рады Игорь Марков
// Команды отдаются сверху, а значит имеют системный характер.
Зверства, глумление, издевательства над собственным народом может совершить
только безумец, характеризует Зеленского эксперт.
"Такой вроде безобидный мальчик, клоун, юморист, шут…
Это исчадие ада!"///
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:14
Цитата:
Владимир Соловьев своего времени?
Дачи на озере Комо тоже были?
YESNO:
качев учился в военном институте Минобороны СССР на факультете спецпропаганды.
качев учился в военном институте Минобороны СССР на факультете спецпропаганды.
Владимир Соловьев своего времени?
Дачи на озере Комо тоже были?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:17
Цитата:
с ДНР,ЛНР ?
так они это сейчас делают.
юля елиссева:
так теперь будут делать и украинцы.
так теперь будут делать и украинцы.
с ДНР,ЛНР ?
так они это сейчас делают.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:18
Цитата:
Не а. Я про исход событий. У меня своя вера но к этому не относиться
alex_60:
из одной секты
из одной секты
Не а. Я про исход событий. У меня своя вера но к этому не относиться
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:20
Цитата:
Ну пока что Байден не наш президент:
Вашингтон, 25 января 2021, 21:02 — REGNUM
Президент США Джо Байден отменил запрет для трансгендеров на службу в вооруженных силах страны, введенный предыдущим президентом Дональдом Трампом, сообщает 25 января пресс-служба Белого дома. «Сила Америки заключается в ее многообразии», — указано в сообщении пресс-службы по этому поводу.
abaika95:
Или хотите сказать в России нет таких?
Или хотите сказать в России нет таких?
Ну пока что Байден не наш президент:
Вашингтон, 25 января 2021, 21:02 — REGNUM
Президент США Джо Байден отменил запрет для трансгендеров на службу в вооруженных силах страны, введенный предыдущим президентом Дональдом Трампом, сообщает 25 января пресс-служба Белого дома. «Сила Америки заключается в ее многообразии», — указано в сообщении пресс-службы по этому поводу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 15:22
Цитата:
уже тренировки идут, в Алабино.
11 тысяч военных ,самолеты танки, и прочая и прочая.
всего было задействовано более 200 единиц военной техники
4 и 7 мая репетиции на Красной площади.
9 мая парад в ознаменование 77 годовщины победы в Великой отечественной войне
советского народа над фашизмом.
111:
На 9е мая посмотрим как самолеты будут красиво лететь
На 9е мая посмотрим как самолеты будут красиво лететь
уже тренировки идут, в Алабино.
11 тысяч военных ,самолеты танки, и прочая и прочая.
всего было задействовано более 200 единиц военной техники
4 и 7 мая репетиции на Красной площади.
9 мая парад в ознаменование 77 годовщины победы в Великой отечественной войне
советского народа над фашизмом.
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