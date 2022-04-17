Отправлено: - 15:19

drakon:

момента пробуждения и до окончания завтрака, я смотрю Новости Германии

Цитата:А я новости только ночью иногда, когда все спят.Все равно никто не дает днем их смотреть, ни казахские, ни какие то еще.Сегодня смотрел с 4х ночи до пол 7го утра..