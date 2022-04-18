Отправлено: - 15:10

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Теперь думают чем ответить и как еще пожелать смерти.. Опять наверно заговорят о западных трансвеститах? Кстати в самой России их никак нет что ли?

Андрея Ткачев:

Муссолини ненавидел демократию за "власть цифры". То есть количественная победа большинства, по его мнению, не должна руководить народом. Цифры и урны для бюллетеней не должны ничего значить. Народом должно руководить пассионарное меньшинство. Так же думал идеолог укро-нацизма Д. Донцов (этнически совершенно не принадлежавший к украинству). Вполне разделял эти взгляды и С. Бандера. "Три процента рыцарей ("лыцарей" в их произношении) должны командовать девяносто тремя процентами свинопасов". Причем жизнь "свинопаса", если что, мухи не стоит. Главная ценность - жизнь "свидомого", т.е. идеологизированного украинца. Это именно их идея, и странно называть украину демократической страной. Это фашистская страна, взявшая в заложники 90 или более процентов населения….

Помните массовые Крестные ходы, проходившие в Киеве и других украинских городах?…Эффект от Крестных ходов через пару дней заканчивается и жизнь продолжает двигаться в сторону Ада…

Перед революцией 17-го в России прошел ряд канонизаций святых. В Синодальный периоод этого почти не было и Церковь даже отвыкла. Народ тоже. И вот канонизировали Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского, Ермогена Московского, конечно - Серафима Саровского! Всякий раз торжества собирали сотни тысяч (!) народа, бывали многочисленные исцеления. Службы длились неделями. Духовенства - море. Присутствовала местная власть, элита и нередко сам Государь. И ему, быть может, казалось: Вот оно - единения народа и Монарха! Вот она - Русь Православная. Сильна Матушка, как никогда. Все хорошо и тревожиться не о чем.

Но в это же время подпольные организации работать не прекращали, листовки и "Искра" печатались и распространялись, бомбы мастерились, теракты организовывались и производились. Адская работа на явочных квартирах не замирала ни на секунду. Только ждали часа Х. Все мы знаем, что было потом и с Госусдарем, и с народом. Так что вопрос не всегда в том, сколько народу куда вышло.

Вопрос в том, что делается в тишине и за кулисами.

По каким правилам планируется развитие событий.

Какие направления движения расчерчены в дорожных картах.

Каковы подлинные, а не произносимые на публику, цели элиты и ее хозяев.

Мы (даже и православные) слишком поверили, что демократия работает по правилам. Что побеждает большинство. Что за взгляды и мнения не крадут и не убивают. Что жизнь человеческая - наибольшая ценность. Что свободный рынок есть дело честное и он (рынок) все порешает. И дальше бла-бла по списку. А всего этого просто нет. Вообще нет. Ни в Америке, ни у ее шавок, тем более. Это декларативные фантики, фуфло. Как доллар, не обеспеченный ни товарами, ни драг-металлом.

Ведь поверить в ноль, в пустоту, в дешевый фантик, это же наказуемое дело!

Мы может быть согрешили даже тем, что поверили в существование демократии вообще. А вдруг это просто ширма и лохотрон? А за ширмой дьявол сидит и улыбается.



Цитата:Цитата:Ткачёв, Андрей Юрьевич Андре́й Ю́рьевич Ткачёв (род. 30 декабря 1969, Львов) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер, телеведущий.Ткачев учился в военном институте Минобороны СССР на факультете спецпропаганды.