Отправлено: - 12:18

111:

Кстати если б Россия тогда не развернула войну, этого бы не было.



111:

И да, мне дети нашего братского народа гораздо ближе, потому что это наш народ, с которым я когда то жил в единой стране и с которыми пил воду с одного колодца..



Цитата:Да ладно, не знал, что Настрадамус еще жив и до сих пор предсказывает векторы развития.Цитата:А ничего, что все дети родились от Адама и Евы? Но, конечно, если дети какой-то национальности ближе, то это же совсем другое дело.