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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 11:59
#12721
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Цитата:
Skeptic:
То, что на территории Украины идёт глобальная война между евразийской цивилизацией и цивилизацией

Господи...
А Украина то тут причем?
Не могли что ли кто там, какая цивилизация, а, российская, не могла она напасть на самих собственно англосаксов на их территории?
Вообще такая отговорка пошла, с каждой неделей хуже некуда..
Путин в начале что говорил, де и де?
Потом война с украинскими нацистами.
Сейчас с англосаксами..
Ну смешно же..
Потому Россия проигрывает в чистую, даже не поняв, ради чего напала на триединый братский народ..

[Исправлено: 111, 18.04.2022 - 12:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:04
#12722
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Цитата:
Маркс:
Иракские? Ливийские? Сирийские? Донбасские?

Донбасские дети гибли с двух сторон, на одних областях, на одной дороге, от мин и шальных пуль.
Кстати если б Россия тогда не развернула войну, этого бы не было.
И да, мне дети нашего братского народа гораздо ближе, потому что это наш народ, с которым я когда то жил в единой стране и с которыми пил воду с одного колодца..
А сейчас за полтора месяца российские войска убили более двухсот детей..
Что будет за 8 лет войны, сколько их погибнет, трудно представить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17046
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:08
#12723
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Цитата:
юля елиссева:
Можете начинать плеваться ядом, сторонники войны!


Байдену напиши.
а то он форум нг не читает
американцев здесь вроде нет.
один был, и тот вышел.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2506
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:11
#12724
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Исправила удаленный комментарий по образцу как исправил последующие модер.
Посмотрите, как чудесно поет о войне украинская девушка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:12
#12725
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Цитата:
abaika95:
итоге сейчас эти два патриота России клянутся в соц сетях что они против войны и вообще они ошибались Патриотизм

Украинцам нечего терять просто.
Нет дома, работы, нет ничего..
И смешно как их там сами россияне боятся.
Только у себя могут что то там нашивки нацисткие одевать, писать буквы Зю, призывать убивать украинских мирных людей, обзывая из нацистами..
В чистом поле, в Германии, боятся раз на раз..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17046
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:14
#12726
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песенки .
одна,вторая ,третья,
не знаю что там в первой,второй,
в третьей в названии призыв к убийству президента России(????),
можно только представить ..
что там в самой песенке...
такая добрая песенка наверное.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:18
#12727
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Цитата:
111:
Кстати если б Россия тогда не развернула войну, этого бы не было.

Да ладно, не знал, что Настрадамус еще жив и до сих пор предсказывает векторы развития.
Цитата:
111:
И да, мне дети нашего братского народа гораздо ближе, потому что это наш народ, с которым я когда то жил в единой стране и с которыми пил воду с одного колодца..

А ничего, что все дети родились от Адама и Евы? Но, конечно, если дети какой-то национальности ближе, то это же совсем другое дело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17046
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:21
#12728
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Цитата:
111:
дети гибли

Цитата:
111:
дети нашего братского народа

Цитата:
111:
убили более двухсот детей..


тяжелый случай.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:32
#12729
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Цитата:
alex_60:
можно только представить ..
что там в самой песенке...
такая добрая песенка наверное.

Вот из нацистских новинок:
Москаляку на гиляку.
Жечь ватку.
Москалей на ножи.
Мечты о хате с парочкой русских рабов.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:37
#12730
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Цитата:
abaika95:
их войска и корабли громят обычные украинские крестьяне а не американские морпехи и британские боевые пловцы

Да о чем говорить, еще сказочно везет, что пока не выпустили элитные подразделения гейпехов и боевых трансгендеров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 12:47
#12731
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Цитата:
Маркс:
боевых трансгендеров.

Ты уже как настоящий российский пропагандист войны, - Википедия, убирите полуголые аниме!

Википедия то отказалась писать там что то, теперь пропагандисты пошли на низости..
Вот теперь и ты взялся за Это..
Больше нечем оправдать убийства детей?
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