Skeptic: То, что на территории Украины идёт глобальная война между евразийской цивилизацией и цивилизацией
Господи... А Украина то тут причем? Не могли что ли кто там, какая цивилизация, а, российская, не могла она напасть на самих собственно англосаксов на их территории? Вообще такая отговорка пошла, с каждой неделей хуже некуда.. Путин в начале что говорил, де и де? Потом война с украинскими нацистами. Сейчас с англосаксами.. Ну смешно же.. Потому Россия проигрывает в чистую, даже не поняв, ради чего напала на триединый братский народ..
Донбасские дети гибли с двух сторон, на одних областях, на одной дороге, от мин и шальных пуль. Кстати если б Россия тогда не развернула войну, этого бы не было. И да, мне дети нашего братского народа гораздо ближе, потому что это наш народ, с которым я когда то жил в единой стране и с которыми пил воду с одного колодца.. А сейчас за полтора месяца российские войска убили более двухсот детей.. Что будет за 8 лет войны, сколько их погибнет, трудно представить..
abaika95: итоге сейчас эти два патриота России клянутся в соц сетях что они против войны и вообще они ошибались Патриотизм
Украинцам нечего терять просто. Нет дома, работы, нет ничего.. И смешно как их там сами россияне боятся. Только у себя могут что то там нашивки нацисткие одевать, писать буквы Зю, призывать убивать украинских мирных людей, обзывая из нацистами.. В чистом поле, в Германии, боятся раз на раз..
песенки . одна,вторая ,третья, не знаю что там в первой,второй, в третьей в названии призыв к убийству президента России(????), можно только представить .. что там в самой песенке... такая добрая песенка наверное.
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