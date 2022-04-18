Отправлено: - 09:01

ACROS:

Советская власть не смогла

[Исправлено: Skeptic, 18.04.2022 - 09:06]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.04.2022 - 09:19]

Цитата:Вопрос сложный. И термин "зачистить" можно понимать по разному...Начну с того, что идеологию, любую, зачистить в принципе невозможно даже теоретически. Для этого надо физически уничтожить носителей идеологии. По сути - всё человечество. Потому что, как видим, носителем идеологии того же нацизма вполне себе могут стать внуки, дети и даже братья носителей идеологии коммунизма - прямого антагониста.Идеологию можно только законодательно запретить. И установить законную ответственность за её пропаганду и даже за просто её исповедание. Для сравнения: за хранение "для себя", за хранение и сбыт, за сбыт, за производство... наркоты в разных странах существует разная ответственность.Так вот, в случае с нацизмом ответственность должна начинаться даже с банального упоминания о его существовании в природе. Тотальное умолчание о его существовании поможет избежать увеличения числа его сторонников. Тоже своего рода зачистка. Информационного пространства.В случае с Украиной под зачисткой от нацизма я лично подразумеваю зачистку территории Украины от его носителей. Ибо вылечить эти организмы уже невозможно. Пожизненные сроки без права на всякого рода УДО и амнистии тоже хороший вариант. К сожалению, многие из них сбегут на Запад. Как сбежали на Запад многие нацисты в 1945 году... Чем это обернулось - видим сейчас.А после зачистки от носителей идеологии нацизма будет естественной зачистка информационного пространства. В России слишком увлеклись "свободой слова". В итоге сейчас приходится расхлёбывать последствия деятельности "Эха..." и прочих "радиосвобод" и "голосовамерики". Нельзя было этого допускать изначально....Вот когда всё это произойдёт, можно будет думать, что делать дальше.А мне интересно, что будут "петь" те, кто сейчас с упорством, достойным лучшего применения, талдычат мантры про то, что "Россия уже проиграла". Хотя Россия ещё только начинает...