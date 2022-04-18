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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4787
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 01:26
#12676
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 07:27
#12677
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Цитата:
Skeptic:
после окончания зачистки Украины от нацистов?


А, когда ЭТО произойдёт ?? Советская власть не смогла ЗАЧИСТИТЬ запад Украины в течении 46 лет, от этих самых нацистов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 09:01
#12678
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Цитата:
ACROS:
Советская власть не смогла

Вопрос сложный. И термин "зачистить" можно понимать по разному...
Начну с того, что идеологию, любую, зачистить в принципе невозможно даже теоретически. Для этого надо физически уничтожить носителей идеологии. По сути - всё человечество. Потому что, как видим, носителем идеологии того же нацизма вполне себе могут стать внуки, дети и даже братья носителей идеологии коммунизма - прямого антагониста.
Идеологию можно только законодательно запретить. И установить законную ответственность за её пропаганду и даже за просто её исповедание. Для сравнения: за хранение "для себя", за хранение и сбыт, за сбыт, за производство... наркоты в разных странах существует разная ответственность.
Так вот, в случае с нацизмом ответственность должна начинаться даже с банального упоминания о его существовании в природе. Тотальное умолчание о его существовании поможет избежать увеличения числа его сторонников. Тоже своего рода зачистка. Информационного пространства.
В случае с Украиной под зачисткой от нацизма я лично подразумеваю зачистку территории Украины от его носителей. Ибо вылечить эти организмы уже невозможно. Пожизненные сроки без права на всякого рода УДО и амнистии тоже хороший вариант. К сожалению, многие из них сбегут на Запад. Как сбежали на Запад многие нацисты в 1945 году... Чем это обернулось - видим сейчас.
А после зачистки от носителей идеологии нацизма будет естественной зачистка информационного пространства. В России слишком увлеклись "свободой слова". В итоге сейчас приходится расхлёбывать последствия деятельности "Эха..." и прочих "радиосвобод" и "голосовамерики". Нельзя было этого допускать изначально.
...
Вот когда всё это произойдёт, можно будет думать, что делать дальше.
А мне интересно, что будут "петь" те, кто сейчас с упорством, достойным лучшего применения, талдычат мантры про то, что "Россия уже проиграла". Хотя Россия ещё только начинает...

[Исправлено: Skeptic, 18.04.2022 - 09:06]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.04.2022 - 09:19]
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