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≡ Показать север! Костанайский видеограф отказался от свадебных съемок и набирает команду для фильма о родном крае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44026
Показать север! Костанайский видеограф отказался от свадебных съемок и набирает команду для фильма о родном крае
Отправлено: 17.04.22 - 17:07
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Сейчас Еламан АЛИБЕКОВ работает только над авторскими проектами. Один из последних роликов снял на озере Ак Кабак, недалеко от Костаная. В основе сюжета - история любви и отдаления друг от друга парня и девушки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10964
Re: Показать север! Костанайский видеограф отказался от...
Отправлено: 17.04.22 - 17:07
#1
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Наш Дмитрий Комаров...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1028
Re: Показать север! Костанайский видеограф отказался от...
Отправлено: 17.04.22 - 21:26
#2
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Цитата:
111:
Наш Дмитрий Комаров...

Кстати, да!
Не всё они такие талантливые, но они всё должны к этому стремится.
Включая блогеров, диванных аналитиков и троллей.
Вот например, как талантливо, он описал начало бучи в Буче:
ткни суда толстенким палчиком
:lol:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
317
Re: Показать север! Костанайский видеограф отказался от...
Отправлено: 18.04.22 - 01:27
#3
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А пусть он вот этих жутко талантливых привлечет

Они же уже про автовокзал супервидео сняли, надо расти
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