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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 21:20
#12661
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США выпустили монеты с именем президента Владимира Зеленского!
И никого не смущает, что президент страны использует в своём названии симовылы агрессии!?

Мне это очень интересно!
Или это фейк?
:lol:

[Исправлено: Rexyn, 17.04.2022 - 22:02]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24694
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 21:24
#12662
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Цитата:
Don Julio:
Или это фейк?

Я тоже так думаю... :-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 21:43
#12663
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Цитата:
Don Julio:
И никого не смущает, что президент страны использует в своём названии симовылы агрессии


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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 22:16
#12664
Комментарий проходит проверку.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 22:19
#12665
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Цитата:
YouTube-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года

В нем изображена подводная лодка под названием «Нептун», которая находит на дне корабля фашистский эсминец с символом Z.

Комментарии к мультфильму отключены. Под другими видео на канале разрешено оставлять комментарии. На официальном YouTube-канале «Союзмультфильма» мультфильма «Сокровища затонувших кораблей» нет.





[Исправлено: YESNO, 17.04.2022 - 23:00]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 22:22
#12666
Комментарий проходит проверку.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 22:49
#12667
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 23:50
#12668
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 23:51
#12669
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 23:53
#12670
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10964
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 00:08
#12671
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Ох, уже ночь..
Ну как прошла попытка быть в Вербное Воскресенье не злым, не алчным и прожить без ненависти?
Кому то удалось?
Удастся ли так прожить всю страстную неделю?
Удастся ли хотя бы на эту неделю не желать смерти близкому народу, требуя кого то убить, уничтожить, поставить на колени...
Ну, посмотрим..
Как сегодня, все прошло вполне богоугодно, за исключением... хм, они всегда есть, во всех уравнениях, их небольшая погрешность..
Но основа, основа должна оставаться непогрешимой, золотой и крепкой серединой.
Держитесь ребятки!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10964
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 00:35
#12672
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Ну и конечно, нужно сделать День Скорби по детям братского народа .
Надеюсь это будет 9 мая..
Неполные два месяца -

"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и свыше 361 ранены"

Да, за неполных два месяца детей уничтожено больше, чем за 8 лет полномасштабной войны там же..
Согласен, много, но прежде всего пусть посмотрят на это те, кто требует мстить и выжигать весь народ Украины и за каких то неполных два месяца, они считают это Успехом, что смерть сегодня детей за пару месяцев превосходит смерть периода за 8 лет..
Чем нам гордиться то перед 9 мая, смертями самых беззащитных нашего братского народа?
Это не наша с вами гордость, это наш с вами Позор и от него уже не отмыться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10964
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 01:12
#12673
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Цитата:
YESNO:
YouTube-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года

Хм..
Это как?
Как может ограничить какой то американец просматривать кому то на его территории его же мультики или фильмы?
Может и нам тоже ограничить американцам смотреть Скруджа Магдака?
Ну это же смешно в конце концов..
Захотела бабушка посмотреть Ежика в тумане по Первому каналу и на тебе, на канале объява - американец не разрешает!
Вот те на приехали!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4787
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 01:19
#12674
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Цитата:
Don Julio:

-------Деньги заплати , и твой портрет сделают :-P :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4787
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.04.22 - 01:21
#12675
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Цитата:
Правители Государства Российского! От Рюрика до Путина
В коллекцию вошла 121 монета
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Коллекция состоит из 121 монеты
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Святослав Игоревич (945-972)
Ярополк Святославович (972-978)
Владимир Красное Солнышко (978-1015)
Святополк Окаянный (1015-1016)
Ярослав Мудрый (1016-1054)
Изяслав Ярославович (1054-1078)
Всеслав Брячиславич (1068-1069)
Святослав Ярославич (1073-1076)
Всеволод Ярославич (1076-1093)
Святополк Изяславич (1093-1113)
Владимир Мономах (1113-1125)
Мстислав Великий (1125-1132)
Ярополк Владимирович (1132-1139)
Вячеслав Владимирович (1139)
Всеволод Ольгович (1139-1146)
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Изяслав Мстиславич (1146-1149)
Юрий Долгорукий (1149-1157)
Ростислав Мстиславич (1154-1167)
Изяслав Давыдович (1155-1161)
Мстислав Изяславич (1159-1170)
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Ярополк Ростиславич (1174-1175)
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Юрий Всеволодович (1212-1238)
Ярослав Всеволодович (1238-1246)
Святослав Всеволодович (1246-1248)
Михаил Хоробрит (1248)
Андрей Ярославич (1248-1252)
Александр Невский (1252-1263)
Ярослав Ярославич (1263-1272)
Василий Ярославич (1272-1276)
Дмитрий Александрович (1276-1294)
Андрей Александрович (1281-1304)
Михаил Ярославич (1305-1318)
Юрий Данилович (1318-1322)
Дмитрий Грозные Очи (1322-1326)
Александр Михайлович (1326-1328)
Иван I Калита (1325-1340)
Симеон Гордый (1340-1353)
Иван II Красный (1353-1359)
Алексей Бяконт (1359-1368)
Дмитрий Донской (1359-1389)
Василий I Дмитриевич (1389-1425)
Софья Витовтовна (1425-1432)
Василий II Темный (1425-1462)
Юрий Звенигородский (1433)
Василий Косой (1434)
Дмитрий Шемяка (1445-1447)
Иван III Великий (1462-1505)
Иван Молодой (1470-1490)
Дмитрий Внук (1498-1502)
Василий III Иванович (1505-1533)
Елена Глинская (1533-1538)
Иван IV Грозный (1533-1584)
Симеон Бекбулатович (1575-1576)
Фёдор I Блаженный (1584-1598)
Ирина Годунова (1598)
Борис Годунов (1598-1605)
Фёдор II Годунов (1605)
Лжедмитрий I (1605-1606)
Василий IV Шуйский (1606-1610)
Лжедмитрий II (1607-1610)
Фёдор Мстиславский (1610-1612)
Владислав IV Ваза (1610-1613)
Дмитрий Трубецкой (1611-1613)
Иван Заруцкий (1611-1612)
Прокопий Ляпунов (1611)
Дмитрий Пожарский (1612-1613)
Кузьма Минин (1612-1613)
Михаил Фёдорович (1613-1645)
Патриарх Филарет (1619-1633)
Алексей Михайлович (1645-1676)
Фёдор III Алексеевич (1676-1682)
Софья Алексеевна (1682-1689)
Иван V Алексеевич (1682-1696)
Пётр I Великий (1682-1725)
Екатерина I (1725-1727)
Пётр II (1727-1730)
Анна Иоанновна (1730-1740)
Анна Леопольдовна (1740-1741)
Иван VI (1740-1741)
Елизавета Петровна (1741-1761)
Пётр III (1761-1762)
Екатерина II Великая (1762-1796)
Павел I (1796-1801)
Александр I (1801-1825)
Николай I (1825-1855)
Александр II (1855-1881)
Александр III (1881-1894)
Николай II (1894-1917)
Львов Г. Е. (1917)
Керенский А. Ф. (1917)
Колчак А. В. (1918-1920)
Деникин А. И. (1920)
Ленин В. И. (1917-1924)
Каменев Л. Б. (1917)
Свердлов Я. М. (1917-1919)
Владимирский М. Ф. (1919)
Калинин М. И. (1919-1946)
Шверник И. М. (1946-1953)
Ворошилов К. Е. (1953-1960)
Микоян А. И. (1964-1965)
Подгорный Н. В. (1965-1977)
Кузнецов В. В. (1982-1985)
Громыко А. А. (1985-1988)
Сталин И. В. (1922-1953)
Хрущёв Н. С. (1953-1964)
Брежнев Л. И. (1964-1982)
Андропов Ю. В. (1982-1984)
Черненко Е. У. (1984-1985)
Горбачёв М. С. (1985-1991)
Ельцин Б. Н. (1991-1999)
Медведев Д. А. (2008-2012)
Путин В. В. (1999-н.в.)
Что из себя представляют монеты?
В основе оригинальный монеты Банка России, которые являются платежеспособными. На монеты наноситься полимерное покрытие. По качеству подобно эмали (не слезает, не тускнеет). Преимущество перед эмалью в том, что можно нанести любое изображение и рельеф монеты не будет заметен.
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