Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 00:35

Ну и конечно, нужно сделать День Скорби по детям братского народа .

Надеюсь это будет 9 мая..

Неполные два месяца -



"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и свыше 361 ранены"



Да, за неполных два месяца детей уничтожено больше, чем за 8 лет полномасштабной войны там же..

Согласен, много, но прежде всего пусть посмотрят на это те, кто требует мстить и выжигать весь народ Украины и за каких то неполных два месяца, они считают это Успехом, что смерть сегодня детей за пару месяцев превосходит смерть периода за 8 лет..

Чем нам гордиться то перед 9 мая, смертями самых беззащитных нашего братского народа?

Это не наша с вами гордость, это наш с вами Позор и от него уже не отмыться..