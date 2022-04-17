Ох, уже ночь.. Ну как прошла попытка быть в Вербное Воскресенье не злым, не алчным и прожить без ненависти? Кому то удалось? Удастся ли так прожить всю страстную неделю? Удастся ли хотя бы на эту неделю не желать смерти близкому народу, требуя кого то убить, уничтожить, поставить на колени... Ну, посмотрим.. Как сегодня, все прошло вполне богоугодно, за исключением... хм, они всегда есть, во всех уравнениях, их небольшая погрешность.. Но основа, основа должна оставаться непогрешимой, золотой и крепкой серединой. Держитесь ребятки!
Ну и конечно, нужно сделать День Скорби по детям братского народа . Надеюсь это будет 9 мая.. Неполные два месяца -
"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и свыше 361 ранены"
Да, за неполных два месяца детей уничтожено больше, чем за 8 лет полномасштабной войны там же.. Согласен, много, но прежде всего пусть посмотрят на это те, кто требует мстить и выжигать весь народ Украины и за каких то неполных два месяца, они считают это Успехом, что смерть сегодня детей за пару месяцев превосходит смерть периода за 8 лет.. Чем нам гордиться то перед 9 мая, смертями самых беззащитных нашего братского народа? Это не наша с вами гордость, это наш с вами Позор и от него уже не отмыться..
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